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JAVNIH LJEKARNI 28 POSTO

Zbog obveze javne nabave, ruralna mjesta i otoci mogli bi ostati bez ljekarni

Zagreb: Gradska ljekarna na Zrinjevcu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
20.06.2026.
u 16:47

Kako ne bi došlo do potresa u ljekarničkoj mreži i kako bi se nastavila normalna opskrba lijekovima za stanovništvo udaljeno od županijskih središta, Ljekarnička komora i Udruga poslodavaca u zdravstvu u suradnji s Ministarstvom zdravstva predložit će zakonski model koji omogućuje Zakon o javnoj nabavi

Budu li morale naručivati lijekove postupkom javne nabave, županijske ljekarne moći će staviti ključ u bravu. Time bi mnoga mjesta na otocima, u ruralnim i manjim mjestima, ostala bez ljekarni jer jedino javne ljekarne na tim područjima opskrbljuju stanovništvo lijekovima, što privatnicima nije profitabilno. Od ukupno 1204 ljekarne u Hrvatskoj, javnih je oko 28%. Javna nabava dugotrajni je postupak koji uključuje i žalbene rokove, što znači da bi se na neki lijek, koji pacijentu treba odmah, čekalo i po nekoliko mjeseci. Kako bi pravovremeno nabavile lijekove, i javne i privatne ljekarne u RH nabavljaju lijek po hitnom postupku pa lijek kojeg trenutačno nema u ljekarni, pacijentu stiže već sutradan ili isti dan poslijepodne. Međutim, županijskim je ljekarnama osnivač lokalna samouprava pa zato potpadaju pod Zakon o javnoj nabavi, u koji je implementirana direktiva Europske unije o obveznoj javnoj nabavi za sve ustanove i pravne osobe povezane s vlasništvom države ili lokalnih samouprava. Zbog toga državna revizija sve ozbiljnije pritišće te ljekarne – isprva preporukama, a sada ih i obvezuje.

Ključne riječi
javna nabava zakon ljekarne Lijekovi

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