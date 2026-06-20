Zbog obveze javne nabave, ruralna mjesta i otoci mogli bi ostati bez ljekarni

Budu li morale naručivati lijekove postupkom javne nabave, županijske ljekarne moći će staviti ključ u bravu. Time bi mnoga mjesta na otocima, u ruralnim i manjim mjestima, ostala bez ljekarni jer jedino javne ljekarne na tim područjima opskrbljuju stanovništvo lijekovima, što privatnicima nije profitabilno. Od ukupno 1204 ljekarne u Hrvatskoj, javnih je oko 28%. Javna nabava dugotrajni je postupak koji uključuje i žalbene rokove, što znači da bi se na neki lijek, koji pacijentu treba odmah, čekalo i po nekoliko mjeseci. Kako bi pravovremeno nabavile lijekove, i javne i privatne ljekarne u RH nabavljaju lijek po hitnom postupku pa lijek kojeg trenutačno nema u ljekarni, pacijentu stiže već sutradan ili isti dan poslijepodne. Međutim, županijskim je ljekarnama osnivač lokalna samouprava pa zato potpadaju pod Zakon o javnoj nabavi, u koji je implementirana direktiva Europske unije o obveznoj javnoj nabavi za sve ustanove i pravne osobe povezane s vlasništvom države ili lokalnih samouprava. Zbog toga državna revizija sve ozbiljnije pritišće te ljekarne – isprva preporukama, a sada ih i obvezuje.