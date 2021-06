Turudić: Koliko znam u Osijeku 10 godina nije rađena sigurnosna provjera sudaca

Zdravku i Zoranu Mamiću određen je istražni zatvor. Slijedi li izručenje? Kada i ako odluka postane pravomoćna, Hrvatska može zatražiti njihovo izručenje. Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić je rekao ovaj slučaj ne ostavlja lijepu sliku na hrvatsko pravosuđe. "Ove okolnosti koje su povezane u Slavoniji zaista nanose veliku štetu pravosuđu", kazao je u razgovoru za RTL.

Na pitanje da je u javnosti procurilo nekoliko iskaza pa i onaj predsjednika osječkog županijskog suda u kojem ga je Turudić upozoravao da mu suci odlaze družiti se u Hercegovinu sa Mamićem, Turudić kaže: "To se pričalo do prije nekoliko mjeseci, ja te suce nisam ni vidio, osobno ih ne poznam, nisam bio u Hercegovini, kolegu Vrbana sam dobronamjerno pitao je li to istina. On je rekao da to nije istina i onda je zlonamjerno naveo taj naš privatni razgovor u iskazu".

Ovaj slučaj izvukao je površinu pitanje sigurnosnih provjera. Ovi suci nisu bili sigurnosno provjeravani, upitan je Turudić.

"To regulira zakon o sigurnosnim provjerama. Predsjednik suda prije isteka tog roka od SOA-e zatražiti sigurnosnu provjeru, SOA neće sama doći u županijski sud u Osijek ili Zagreb i raditi sigurnosnu provjeru, ako nisu pozvani. U Osijeku 10 godina koliko sam ja čuo nije rađena niti tražena sigurnosna provjera. Meni je to nevjerojatno. Čuo sam izjavu prethodnog predsjednika da je nejasna odredba, ali nije! Odredba je vrlo jasna kao suza. Moraju se raditi sigurnosne provjere. Isto tako nemaš pravo na 15 posto veću plaću, na ime tog pristanka, odnosno da pristajemo na sigurnosnu procjenu i da smo suci USKOK-a mi dobivamo puno veću plaću od naših kolega koji rade na građanskom odjelu".

Na pitanje što to znači kaže: "Razgovora se sa susjedima, prijateljima, poznanicima, s onima s kojima si dobar ili nisi. Kontroliraju se bankovni računi, imovinske kartice. To je najrigoroznija provjera u RH. SOA nikad ne odlučuje je li netko pao ili ne, već u svome zaključku napiše je li sigurnosna ugroza ili te ispunjava li osoba uvjete iz tog i tog članka. Na čelniku tijela je da odluči hoće li tog suca staviti ili rasporediti na rad na druge predmete".

"Bilo je sudaca koji nisu prošli sigurnosnu provjeru, to je jedino što ja mogu reći", kazao je.

Komentirao je i sutrašnje glasanje u Saboru o Zlati Đurđević.

"S profesoricom Đurđević je postalo - ili Zlata ili ništa. Ako bude ona izglasana onda će procvati med i mlijeko, a ako ne bude nekim slučajem onda slijedi potop. Nije dobro tako stvari postaviti da je jedna osoba ključ za probleme, to bi bilo divno da je tako jer bi bilo jednostavno, a nije", kazao je.

