Vekić na ispitivanju danas, Tadić se branio šutnjom, Krušlin i Kvesić iznijeli obranu

Četvorica uhićenih, trojica ispitanih na USKOK-u, od kojih se jedan branio šutnjom, a dvojica su iznosila obranu, što je potrajalo do 22 sata i dulje, četvrti koji će pred istražitelje izaći danas te peti koji iz sigurnosti BiH piše objave po Facebooku te u intervjuu za Novu TV vapi za – oprosnicom.

Tako je završio prvi dan najnovije sage vezane uz Zdravka Mamića koji sam sebe zove "reformatorom" hrvatskog pravosuđa. On je lani u listopadu DORH-u poslao USB stick na kojem je iznio ozbiljne optužbe protiv trojice sudaca Županijskog suda u Osijeku –Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Ante Kvesića. Tvrdio je da im je dao dosta novca, navodno oko 400.000 eura da bi donijeli povoljne sudske presude u odnosu na njega. Odnosno da bi ga vijeće kojim je presjedao Krušlin oslobodilo optužbe, a vijeće u kojem su sjedila druga dvojica donijelo odluku o nepotvrđivanju optužnice u aferi Dinamo 2. Kao što svi znamo, to se nije dogodilo, a te Mamićeve optužbe nakon izvida koje je proveo USKOK završile su uhićenjem trojice sudaca te Drage Tadića, osječkog poduzetnika, koji je do sada bio i optuženik i svjedok te je pravomoćno osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda u slučaju Glavaš.

Video: U Osijeku su uhićena tri suca i poduzetnik: Sumnjiče se za primanje mita.

Po onom za što je do sada poznato, suci se sumnjiče za primanje mita, a Mamić za davanje mita. Tadić je u toj priči osumnjičen kao supočinitelj u davanju mita, a pričom je obuhvaćen i Zoran Mamić, vjerojatno isto kao supočinitelj u davanju mita. Od svih njih pred USKOK-om su ispitani Tadić, Kvesić i Krušlin, dok bi Vekić svoj iskaz trebao dati jutros u 8 sati. Nakon što i on bude ispitan, USKOK će odlučiti što dalje, odnosno hoće li za uhićenu četvorku te nedostupne Mamiće tražiti određivanje istražnog zatvora. A kako je DSV trojici sudaca dan prije uhićenja skinuo imunitet zbog vođenja kaznenog postupka i određivanja istražnog zatvora, vjerojatno će USKOK tražiti i određivanje istražnog zatvora.

Tadić inače nije iznosio obranu i branio se šutnjom, a sumnjiči ga se, prema neslužbenim informacijama, da je posredovao između Mamića i sudaca, odnosno da im je nosio novac, organizirao zajednička druženja i tome slično. Kvesić je iznosio obranu i poricao je krivnju. Kako se neslužbeno doznaje poriče tako da je Mamić otplatio kredite njega ili njegove kćeri, pa je naveo da njegova kćer nikada nije ni imala kredit. U njegovom slučaju Mamić tvrdi da je jednom sucu dao 100.000 eura, od čega je dio trebao dobiti Kvesić, te da mu je rečeno da je Kvesić novac dobio. No Kvesić, kako se neslužbeno doznaje te Mamićeve optužbe poriče. Za razliku od svoje dvojice kolega, on prije uhićenja nije bio suspendiran te protiv njega DSV nije vodio postupak. Što se tiče Krušlina, on je u utorak obranu iznosio više od dva i pol sata te je također porekao krivnju.

- Kod Krušlina je problem taj što je on osudio Zdravka Mamića vrlo strogo, a sada je doživio da u lisicama završi na USKOK-u zbog jedne, moram mu odati priznanje, vrlo spretne manipulacije Zdravka Mamića koji je očito dobro vođen. Mislim da iza cijele priče stoji nekakav pravnički um koji Mamića vodi kroz sve ovo skupa i koji ima za cilj da se na Ustavnom sudu ukine ta presuda. Međutim, ipak sam uvjeren da na kraju balade suca Krušlina neće uspjeti dovesti u vezu s nekakvim koruptivnim djelom - rekao je Ljubo Pavasović Visković, Krušlinov odvjetnik

Inače, tijekom izvida USKOK je ispitao tridesetak svjedoka, tražili su dostavu razne dokumentacije međunarodnom pravnom pomoći, a na koncu su 12. svibnja u BiH saslušali i Mamića. Prema riječima Pavasovića Viskovića, neki od navoda s Mamićeva USB sticka su nakon provjere odbačeni, no logikom stvari, ako se USKOK odlučio u lisicama priveli čak trojicu sudaca jednog suda, neka osnovana sumnja protiv njih očito postoji. Kako će se stvari u ovoj neugodnoj priči ne samo za osječki sud već cijelo hrvatsko pravosuđe dalje razvijati tek će se vidjeti. U međuvremenu Zdravko Mamić iz BiH poručuje da zaslužuje oprosnicu, kaže da će u toj državi tražiti politički azil te se čudi zašto je u cijeloj priči i njegov brat Zoran. No već u sljedećoj rečenici pojašnjava da je Zoran "njegov novac ponekad nosio nekim osobama no ne i sucima". Kako se neslužbeno može čuti, Zorana Mamića sumnjiči se da je platio put u Dubai jednom od sudaca.

Video: Sudac Darko Krušlin, kojeg je Mamić prozvao za kriminal, odlazi u pratnji istražitelja