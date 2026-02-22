Naši Portali
ISTRAŽIVANJE

Zabrana prodaje alkohola poslije 20 sati? Evo što o ovom prijedlogu misle Hrvati

Zagreb: Aelia Duty Free shop u Zra?noj luci Zagreb
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 21:04

Riječ je o prijedlogu zakona koji priprema Vlada, a kojim bi se zabranila prodaja alkoholnih pića nakon 20 sati na svim prodajnim mjestima, osim u ugostiteljskim objektima i restoranima

Istraživanje HRejtinga, koje je za HRT između 16. i 18. veljače provela agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, pokazalo je kakav je stav građana o planiranom ograničenju prodaje alkohola. Maksimalna statistička pogreška iznosi +/- 3,53 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Riječ je o prijedlogu zakona koji priprema Vlada, a kojim bi se zabranila prodaja alkoholnih pića nakon 20 sati na svim prodajnim mjestima, osim u ugostiteljskim objektima i restoranima. Prema rezultatima ankete, takvu mjeru podržava više od 55 posto ispitanika, dok se gotovo 40 posto građana s njom uglavnom ili uopće ne slaže. Oko pet posto sudionika nije imalo stav ili nije željelo odgovoriti na pitanje.

Kada je riječ o razlozima donošenja takve mjere, najveći dio ispitanika, njih više od 45 posto, smatra da je cilj smanjiti konzumaciju alkohola među mladima i spriječiti noćna opijanja. Da je riječ o pokušaju uvođenja većeg reda u turističkim središtima tijekom ljetne sezone smatra 17,5 posto ispitanih, dok gotovo 12 posto vjeruje da je namjera smanjiti opijanje turista na javnim površinama. Nešto više od 10 posto ispitanika drži da se time želi pomoći ugostiteljima i povećati njihov promet.

Istraživanje je obuhvatilo i pitanje mogućeg utjecaja ove mjere na turizam. Da bi zabrana mogla znatno naštetiti turizmu smatra 13 posto ispitanika, dok 24 posto vjeruje da bi negativan učinak postojao, ali ne bi bio velik. S druge strane, približno jednak udio ispitanih smatra da bi mjera mogla imati pozitivan učinak jer bi se uveo veći red na ulicama i trgovima, dok čak 32,5 posto građana procjenjuje da zabrana prodaje alkohola nakon 20 sati ne bi imala nikakav utjecaj na turistički sektor.
Ključne riječi
opijanje zabrana novi zakon alkoholna pića

Komentara 3

Pogledaj Sve
PR
Prki
21:49 22.02.2026.

Gluposti ono što je potrebno to je edukacija a ne zabrana onda smo slični kao u Iranu

MA
massivecvn
21:43 22.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
21:38 22.02.2026.

Znači, do 19.59. kupiti gomilu alkohola za tjedan dana.

