TRAJE OČEVID

Požar u Kuršancu, muškarac zadobio gadne opekline

Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
11.12.2025.
u 15:13

Ozlijeđena je jedna muška osoba

U četvrtak u 13.29 sati operativno komunikacijski centar policije PU međimurske zaprimio je obavijest o požaru u tvrtki 'Bau mix d.o.o.' u Kuršancu, ulica Poljska 10.

Ozlijeđena je jedna muška osoba i zbog zadobivenih opeklina bit će prevezen helikopterom hitne medicinske službe u KBC Zagreb. Očevid je u tijeku.
