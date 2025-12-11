Požar u Kuršancu, muškarac zadobio gadne opekline

U četvrtak u 13.29 sati operativno komunikacijski centar policije PU međimurske zaprimio je obavijest o požaru u tvrtki 'Bau mix d.o.o.' u Kuršancu, ulica Poljska 10.

Ozlijeđena je jedna muška osoba i zbog zadobivenih opeklina bit će prevezen helikopterom hitne medicinske službe u KBC Zagreb. Očevid je u tijeku.