Turudić o Derifaj: Odbijam insinuacije da optužnica ima politički kontekst

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u petak je izjavio kako s indignacijom odbija insinuacije da je podizanje optužnice protiv novinarke Danke Derifaj zbog narušavanja nepovredivosti doma pjevača Marka Perkovića Thompsona povezano s nekim političkim kontekstom. "S indignacijom odbijam insinuacije da je to povezano s nekim političkim kontekstom", poručio je Turudić u intervjuu za RTL televiziju. Na pitanje novinarke kakva se poruka šalje kada se progoni novinarka koja je radila svoj posao izvještavajući o sporu između Thompsona i njegovih susjeda, Turudić je rekao da se novinarka progoni zbog toga što je upala u tuđi stan.

Upitan pamti li ijedan slučaj u kojem bi upad neke osobe u tuđe dvorište bio predmet kaznenog progona i da to radi DORH, Turudić je odgovorio -"zašto ne, tko bi drugi radio nego DORH". Nije se složio s ocjenom da je podizanje optužnice poruka prema novinarima. "Nije poruka prema novinarima, poruka je prema svima - da se ne smije upadati u tuđe", naglasio je Turudić. Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro je osudilo odluku Državnog odvjetništva u Splitu o podizanju optužnice zbog narušavanja nepovredivosti doma pjevača Marka Perkovića Thompsona, protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga, ocijenivši je opasnom i udarom na slobodu medija.

15.8.2025. - Zagreb, Hrvatska - Tiskovna konferencija u vezi Danke Derifaj. Danka Derifaj, novinarka. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu se odnosi na snimanje emisije “Potraga” RTL televizije u kolovozu 2021. godine, kada su novinari izvještavali s terase stambene zgrade na splitskom Žnjanu. Tijekom snimanja emisije RTL novinarka Derifaj i snimatelj Janjić, ušli su na terasu stana pjevača Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu, zajedno sa susjedom Brankom Miodragom. Novinarka je u tom trenutku istraživala temu vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko ustvrdio je danas na konferenciji za novinare da policija prilikom uviđaja nije utvrdila nikakvo kazneno djelo, a da je Općinski sud u Splitu 29. kolovoza 2021. zaključio kako Perković nema vlasnička prava nad terasom. “Ovo je prvi put u gotovo tri desetljeća da DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog obavljanja profesionalnog zadatka. Time šalju poruku da se novinari ne smiju baviti temama koje diraju moćne i privilegirane”, ocijenio je Zovko.

Dodao je kako HND smatra da se ovim slučajem 'kriminalizira novinarski rad, a pravosudni aparat stavlja u službu onih koji žele sakriti informacije od javnosti'. Novinarka Derifaj rekla je da je za optužnicu doznala iz medija te da je iznenađena vremenom kada je podignuta. "To je obilježje autoritativnih sustava, kada vas žele kazniti, neće to učiniti odmah, nego će čekati trenutak kad misle da će vam najviše nauditi", ocijenila je.