Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
ZBOG SNIMANJA IZ 2021.

HND: Optužnica protiv Danke Derifaj prijetnja je medijskoj slobodi

Zagreb: Održana dodjela nagrada "Nada Dimić" te "Vesna Kesić"
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
14.08.2025.
u 17:44

Upozoravaju da pri podizanju optužnice nije uzet u obzir kontekst profesionalnog rada te ocjenjuju da takvo postupanje "pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu".

Hrvatsko novinarsko društvo izrazilo je u četvrtak zabrinutost zbog optužnice koju je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga, ocijenivši to prijetnjom medijskoj slobodi u Hrvatskoj.

Riječ je o događaju iz kolovoza 2021. godine kada su tijekom snimanja emisije Potraga, ušli na terasu koja se nalazi u vlasništvu pjevača Marka Perkovića Thompsona. Novinarka je, ističu u HND-u, u tom trenutku istraživala temu od javnog interesa vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta, ne znajući da se radi o privatnom posjedu.

"Potpuno je nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne. Ona nije znala da je to područje njegovog vlasništva, pa da bi svjesno i namjerno ušla na teritorij druge osobe", navodi HND, dodajući da tadašnja policijska intervencija nije utvrdila postojanje kaznenog djela ili prekršaja.

Upozoravaju da pri podizanju optužnice nije uzet u obzir kontekst profesionalnog rada te ocjenjuju da takvo postupanje "pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu".

"Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da Državno odvjetništvo podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava krhke medijske slobode", poručili su.

Prozvali su saborske zastupnike koji su glasali za Lex AP i imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom "sudionicima udara na javni interes i pravo građana na informaciju".

Podsjetili su i na slučaj članice HND-a Melite Vrsaljko, kojoj je neovlašteno u kuću ušla i fizički je napala druga osoba, a u kojem optužnica još nije podignuta. To, kako kažu, otvara pitanja o dosljednosti i jednakosti postupanja državnog odvjetništva.

"Novinarsko izvještavanje o pitanjima od javnog interesa ne smije se kriminalizirati. Državne institucije trebaju zaštititi novinare kada obavljaju svoj posao, a ne ih stavljati u položaj u kojem je novinarski rad izjednačen s kaznenim djelom", ističe HND, pozivajući DORH da u daljnjem postupanju uvaži javni interes, a sudove da sagledaju širi društveni značaj zaštite slobode medija.

Ključne riječi
optužnica Danka Derifaj

Komentara 6

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
17:52 14.08.2025.

Ona nije znala da ulazi na privatni posjed??? To ozbiljno???

AM
Ameise
17:51 14.08.2025.

Policija ti ne smije uci na privatan posjed bez naloga a ovi si uzeli za pravo da smiju,jos napali sve koji kazu da se tako ne smije radit.

UK
ukrajina
17:47 14.08.2025.

Kod nas ne postoji istraživačko novinarstvo jer su mediji pod utjecajem politike soroša !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još