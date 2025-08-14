HND: Optužnica protiv Danke Derifaj prijetnja je medijskoj slobodi

Hrvatsko novinarsko društvo izrazilo je u četvrtak zabrinutost zbog optužnice koju je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga, ocijenivši to prijetnjom medijskoj slobodi u Hrvatskoj.

Riječ je o događaju iz kolovoza 2021. godine kada su tijekom snimanja emisije Potraga, ušli na terasu koja se nalazi u vlasništvu pjevača Marka Perkovića Thompsona. Novinarka je, ističu u HND-u, u tom trenutku istraživala temu od javnog interesa vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta, ne znajući da se radi o privatnom posjedu.

"Potpuno je nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne. Ona nije znala da je to područje njegovog vlasništva, pa da bi svjesno i namjerno ušla na teritorij druge osobe", navodi HND, dodajući da tadašnja policijska intervencija nije utvrdila postojanje kaznenog djela ili prekršaja.

Upozoravaju da pri podizanju optužnice nije uzet u obzir kontekst profesionalnog rada te ocjenjuju da takvo postupanje "pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu".

"Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da Državno odvjetništvo podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava krhke medijske slobode", poručili su.

Prozvali su saborske zastupnike koji su glasali za Lex AP i imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom "sudionicima udara na javni interes i pravo građana na informaciju".

Podsjetili su i na slučaj članice HND-a Melite Vrsaljko, kojoj je neovlašteno u kuću ušla i fizički je napala druga osoba, a u kojem optužnica još nije podignuta. To, kako kažu, otvara pitanja o dosljednosti i jednakosti postupanja državnog odvjetništva.

"Novinarsko izvještavanje o pitanjima od javnog interesa ne smije se kriminalizirati. Državne institucije trebaju zaštititi novinare kada obavljaju svoj posao, a ne ih stavljati u položaj u kojem je novinarski rad izjednačen s kaznenim djelom", ističe HND, pozivajući DORH da u daljnjem postupanju uvaži javni interes, a sudove da sagledaju širi društveni značaj zaštite slobode medija.