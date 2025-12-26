Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Godina reformi i ulaganja

Ovo su najvažnije odluke Vlade u 2025.: Temeljno vojno osposobljavanje, reforme mirovina, investicije u obranu...

Zagreb: Vlada RH na sjednici s temom rebalansa proračuna
Davorin Visnjic/PIXSELL
Autori: Nikol Zagorac/Hina, Robert Koren/Hina
26.12.2025.
u 10:25

Vlada je donijela i nove prostorno-građevinske zakone, objavila i pravilnike i pozive vezane uz priuštivo stanovanje. Ti su zakoni izazvali brojne reakcije te najave pojedinih stranaka da će od Ustavnoga suda tražiti ocjenu njihove ustavnosti

 Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor – ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma. Odluka o ponovnom uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja operacionalizirana je kroz izmjene nekoliko obrambenih zakona, a značajna ulaganja u obrambeni sektor najbolje se ogledaju u četiri ugovora potpisana na kraju godine vrijedna više od dvije milijarde eura.

Vojni rok u Hrvatskoj bio je obvezan do 2007. kada je ukinut, a njegovo ponovno uvođenje od iduće godine te dva mjeseca njegova trajanja potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je optimalnim rješenjem koje omogućuje brzo usvajanje potrebnih vještina. Uključivat će vještine preživljavanja, prvu pomoć i druge potrebne kompetencije, ročnici će se obučavati i za upravljanje dronovima i obuka će biti isključivo usmjerena na vojnu izobrazbu, bez „političke indoktrinacije”.

Temeljem potpisana četiri ugovora, pak, opremit ćemo se najnaprednijim sustavima u području protudronske borbe, topništva, oklopno-mehaniziranih sposobnosti i logističke potpore, a iz Vlade su ti ugovori ocijenjeni kao najveći iskorak u modernizaciji Hrvatske vojske u posljednjih nekoliko desetljeća. Uz to, Hrvatska se profilirala i među vodeće zemlje za proizvodnju FPV dronova, tijekom godine kompletirana je i eskadrila borbenih aviona Rafale, a svemu treba dodati i održani mimohod uz 30. obljetnicu Vojno-redarstvene operacije „Oluja”.

Mirovinskom reformom uvodi se nekoliko novina za sadašnje, ali i buduće umirovljenike, kao što su godišnji dodatak na mirovine svim umirovljenicima, povećanje priznatog dodatnog staža majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete na 12 mjeseci te ukidanje penalizacije mirovina. Uz to, povećavaju se i invalidske mirovine za 10, a najniža za tri posto, uvodi nova formula u povoljnijem omjeru 85:15 za usklađivanje mirovina te omogućuje umirovljenicima rad u punom radnom vremenu, ali uz primanje pola mirovine.

Vlada je donijela i nove prostorno-građevinske zakone, objavila i pravilnike i pozive vezane uz priuštivo stanovanje. Ti su zakoni izazvali brojne reakcije te najave pojedinih stranaka da će od Ustavnoga suda tražiti ocjenu njihove ustavnosti. U samom finišu godine Vlada se suočila i s odlukom Ustavnog suda koji je ukinuo dijelove članaka Zakona o osobnoj asistenciji na što je odgovorila s najavom "privremenog rješenja" odnosno donošenja uredbe sa zakonskom snagom.

Sam pak početak godine za Vladu bio je buran. Nakon objave snimaka i fotografija na kojima puca iz automobila, pozira s puškom te ju daje i maloljetnom sinu, Josip Dabro (DP) morao je podnijeti ostavku na mjesto ministra poljoprivrede. Stoga je u vladinu ekipu ušao novi član - Dabru je zamijenio stranački kolega David Vlajčić.

Snježno kraljevstvo nadomak Zagreba! Žumberak na Božić zatrpan snijegom
Ključne riječi
pregled godine Vlada RH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NAJVEĆA PRIRODNA KATASTROFA 21. STOLJEĆA

Najsmrtonosniji tsunami u povijesti koji je 'prošao ispod radara' izbrisao je čitave gradove, promijenio rotaciju Zemlje i skratio dan

Potres je bio toliko silovit da je domino-efektom bio okidač i za druge potrese – tlo se treslo sve do Aljaske. Tog je kobnog jutra, na morskom dnu, duž linije rasjeda, došlo do vertikalnog pomaka od nekoliko metara, što je, prema procjenama, naglo istisnulo čak trideset kubičnih kilometara vode

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!