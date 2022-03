Turistima u 2022. od ljepota mora važnija sigurnost od koronavirusa

Rat u Ukrajini bacio je u sjenu problem s kojim se svijet bori već dvije godine, ali aktualni podaci govore da, iako se o pandemiji sada manje priča, toj pošasti nije došao kraj. Ljudi se, istina, bolje nose s posljednjim varijantama koronavirusa, ali i u Hrvatskoj se od korone umire i dalje, a dnevno bude između tisuću i dvije novozaraženih. U protekli vikend Hrvatska je ušla s nešto više od 1500 novozaraženih, a recimo, nedaleka Slovenija sa zamalo tri tisuće novih slučajeva korone u samo jednom danu. Na koronakarti Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti crveni se cijela Europa i nema nikakve garancije da će sve biti u redu kada dođe glavna ovogodišnja sezona putovanja. Rat u Ukrajini stvorio je samo privid da COVID više nije bitan. Međutim, turistička industrija, koja pažljivo osluškuje kako potencijalni putnici dišu, itekako zna da ta tema mnogima ostaje broj jedan.

COVID korak ispred

– Apsolutno, od presudne je važnosti držati koronu pod kontrolom. Do sada smo naučili da je COVID-19 uvijek nekoliko koraka ispred nas kao i to da se COVID nije nama prilagođavao, nego smo to uvijek morali biti mi. S obzirom to da, pored mnogobrojnih izazova koje imamo u hrvatskom turizmu i bez COVID-a i ratnih zbivanja, kao što su radna snaga, konkurentnost ili overturizam, najmanje što možemo napraviti jest da odradimo sve što je u našoj moći tamo gdje možemo. A tu svakako spada korona. Moramo se ponašati odgovorno i poštovati zadane epidemiološke mjere. Na kraju krajeva, takvom pristupu možemo zahvaliti i titulu turističkih pobjednika na Mediteranu u protekle dvije godine – ističe direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević.

U Zajednici obiteljskog smještaja za ovogodišnju se sezonu ne boje. Rezervacije su, kažu, u prva dva ovogodišnja mjeseca odlično krenule. Početak rata u Ukrajini jest usporio buking, ali otkaza srećom nema.

– Ljudi su željni putovanja. Dvije godine živimo pod stresom i s raznim ograničenjima, a sada su mnogi primili već i treću dozu cjepiva i svakako planiraju putovati. Recimo, u Australiji ankete pokazuju da čak trećina ispitanih u ovoj godini planira poduzeti dva velika putovanja umjesto jednog, kako su običavali prije korone – kazuje Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, koja smatra da korona ovog ljeta neće turiste odvraćati od putovanja, ali i da virus svejedno ne smijemo ignorirati. – S koronom moramo i dalje odgovorno. Istraživanja najvećih portala za putovanja pokazuju da i dalje raste broj onih koji, kad donose odluku o odlasku na odmor, na prvo mjesto stavljaju sigurnost, higijenu i pridržavanje epidemioloških mjera na destinaciji. Za usporedbu, nekad su na vrhu bili rangirani ljepota mora i prirode, uvjeti za odmor, gastronomija i sl.

Prvi gosti i prvi test

Do rata u Ukrajini puno se govorilo i o tome kako će Europljani sigurnost u 2022. mjeriti i prema procijepljenosti stanovništva u zemlji domaćinu, što je još jedna od tema koje je rat (zasad) istisnuo. No odnos prema koroni i broj novozaraženih definitivno će utjecati na putovanja u ovoj godini koliko god se na tu temu žmirilo. Neki će se možda zbog rata u Ukrajini suzdržati od putovanja, ali oni koji krenu na odmor zasigurno će pažljivo pratiti gdje je kakvo epidemiološko stanje.

Veće skupine gostiju trebale bi, inače, stići već za koji tjedan. Dolazak najavljuju prvenstveno Nijemci, Slovenci, Česi i Austrijanci, koji će uz domaće goste biti najbrojniji uskrsni gosti u na našoj obali, kažu u domaćoj turističkoj agenciji Croatia Luxury Rent.. Naravno, bit će i Talijana, Mađara, Slovaka... a prvi ovogodišnji val gostiju najjače će zapljusnuti sjever naše obale, Kvarner i Istru. Bit će to prvi veći test opće pripremljenosti domaćina, ali i veliki test odnosa Hrvatske prema COVID-u.