Epidemija jenjava, ali zaraznija podvarijanta BA.2 održava je na životu

Na najnovijoj COVID karti Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenoj jučer, Hrvatska više nije čitava u tamnocrvenoj boji. Osim Zagreba, kontinentalni dio sada je označen crvenom bojom, što znači za jednu stepenicu bolju epidemiološku situaciju. U crvenom su i Mađarska, Bugarska, Rumunjska, dijelovi Poljske, koja jedina ima i dio narančastog područja, te dobar dio Belgije i Španjolske te sjever Portugala. No, veći dio zemalja EU i dalje je u tamnocrvenom na epidemiološkoj COVID karti ECDC-a.

Samo 275 doza proteinskog

Ta se karta temelji na 14-dnevnoj stopi prijavljenih slučajeva, stopi cijepljenja i stopi testiranja i orijentir je za primjenu epidemioloških mjera kod putovanja u pojedine regije. Svakako višemjesečna postojanost tamnocrvene boje za naše turističke regije nije preporuka ususret turističkoj predsezoni, kao ni niska cijepljenost stanovništva koja se dugi niz tjedana ne pomiče.

Naime, do sada je cijepljeno 56,93% ukupnog stanovništva, odnosno 67,71% odraslih. Cijepljenje je gotovo sporadično: u srijedu, 23. ožujka utrošeno je 1686 doza cjepiva, a od toga je samo 249 osoba cijepljeno prvom dozom. Bilo je očekivanja da će dio ljudi koji su imali strah od cijepljenja uzeti proteinsko cjepivo, ali od njegova dolaska u Hrvatsku utrošeno je svega 275 doza!

– Drugo nismo ni očekivali jer nema nijednog zdravstvenog, stručnog ni medicinskog razloga zbog kojeg bi netko trebao odbiti mRNA cjepivo, a uzeti proteinsko. Oni koji su izjavljivali kako čekaju proteinsko cjepivo, koristili su to samo kao izgovor kako ne bi objašnjavali zašto se ne žele cijepiti – prokomentirala je dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Mnogi računaju – ako koronavirus ostane na ovoj blagoj omikron-varijanti, cijepljenje nije nužno. Nedavno nam je to prokomentirao Ivan Christian Kurolt, molekularni biolog s Odjela za znanstvena istraživanja Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

– Kao kod svih infektivnih bolesti, vulnerabilne skupine prvenstveno su podležne težim oblicima i smrtnom ishodu. Nije bit cijepljenja da se isključivo zaštitimo od smrti, nego i od teških oblika bolesti ili dugotrajnih posljedica. Imamo učinak dugotrajnog COVID-19, gdje pacijenti i mjesecima poslije imaju poteškoće i ograničen im je život u svakodnevici. Kod djece postoji multisistemski upalni sindrom nakon COVID-19. Sve su to značajne posljedice, a čija pojava bi se dala smanjiti cijepljenjem. U tom kontekstu ne razumijem argumentaciju puno ljudi tipa “umiru samo stari”. Po meni je to zaista sebično, kao da smo svi siročad bez starijih osoba u obitelji, bez roditelja, baka i djeda, teta, ujaka. Živimo u socijalnom društvu, gdje se štite vulnerabilne osobe, bila to djeca, žene, manjine, u tom kontekstu gledam i cijepljenje – da štitimo i sebe i druge osobe – kazao je dr. Kurolt.

Istina je da epidemija jenjava. Prema podacima HZJZ-a, broj novooboljelih u velikom je padu od 27. veljače, dok je posljednjih 10 do 12 dana u stagnaciji, pa čak i u laganom porastu. Uglavnom je riječ o blažim kliničkim slikama.

Njemačka: 200 umrlih dnevno

– Nadamo se da će tako i ostati, da nam se neće dogoditi kao u Njemačkoj i Austriji. Oni sada imaju 200 tisuća odnosno 40 tisuća oboljelih dnevno, što su veći brojevi nego što su ih imali u četvrtom valu kad je dominirala delta, a istovremeno je smrtnost upola manja od tadašnje smrtnosti. U Njemačkoj od COVID-19 sada umire po 200 ljudi na dan – iznosi nam dr. Ivana Pavić Šimetin. Krivac za ponovni rast broja oboljelih podvarijanta je omikrona BA.2, koja je još zaraznija i od varijanti BA1 i BA1.1. BA.2 preuzima primat i kod nas: prije dva tjedna njome je bilo zaraženo 19% novozaraženih, dok je sada taj udio već 25%.

Ipak, broj hospitaliziranih se od početka veljače prepolovio, a smrtnost se višestruko smanjila. Jučer je zabilježen 2061 novi slučaj zaraze i ukupno 11.448 aktivnih. Na bolničkom je liječenju 631 pacijent, a na respiratoru 41. Umrlo je devet osoba.

Epidemiolozi pretpostavljaju da će se padajući trend epidemije nastaviti. No, to ne znači da je sve gotovo pa podsjećaju na pridržavanje mjera jer nitko ne zna kako će se virus dalje razvijati. Upozoravaju i da je važno cijepljenje siromašnih dijelova svijeta kako ne bi ponovno došlo do neke neželjene mutacije virusa. Znanstvenici su identificirali još jednu novu potencijalnu terapiju protiv COVID-19. Riječ je o biološkoj tvari koju stvaraju modificirane stanice ljudske kože, piše Science Daily, a prenosi Hina.

