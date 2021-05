Turistički raj cijepio više od pola populacije, no uveli mjere zbog rasta slučajeva: 'Ljudi su se malo opustili'

Sejšeli, koji su cijepili više od pola svoje populacije s dvije doze, zatvorili su škole i ukinuli sve sportske aktivnost na dva tjedna zbog porasta broja slučajeva.

Mjere koje, među ostalim, uključuju zabranu miješanja članova kućanstva i ranije zatvaranje barova, dolaze na snagu nakon što je više od 60 posto odrasle populacije cijepljeno s dvije doze cjepiva. Nametnute mjere su slične onima koje su uveli krajem 2020. godine.

- Usprkos nevjerojatnom naporu kojeg radimo, situacija s COVID-19 u kritičnom je stanju u našoj zemlji, s mnogo slučajeva zabilježenih prošlog tjedna - kazala je ministrica zdravstva Peggy Vidot, prenosi Bloomberg.

Sejšeli, koji primarno ovisi o turizmu, počeo je sa cijepljenjem u siječnju ove godine koristeći donaciju kineskog cjepiva kojeg su dobili od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od tada nabavili i druge vrste cjepiva.

S 12. travnjem čak 59 posto administriranih doza cjepiva je bilo s cjepivom Sinopharm, dok ostatak je cijepljen s Covishield, verzijom AstraZenece koja je napravljen u Indiji.

Broj aktivnih slučajeva porastao je od 612 zabilježenih 28. travnja na 1068 aktivnih slučajeva 3.svibnja. Profesor kliničke medicine Daniel Lucey s Medicinskog fakulteta Geisel Sveučilišta Dartmouth naveo je u svom blogu kako od dvije trećine zabilježenih slučajeva dvije trećine nisu bile cijepljene ili su imale samo jednu dozu, dok je ostatak primio obje doze.

Iako u ovom trenutku nisu dostupni podaci za genetičke sekvence virusa kod aktivnih slučajeva zabilježenih u travnju, varijanta južnoafričkog soja pronađena je na Sejšelima u veljači, navodi profesor. Cjepivo AstraZenece se čini da je manje efikasno u borbi protiv tog soja virusa, zbog čega Južna Afrika je zaustavila planove za njezino korištenje.

Dužnosnici na konferenciji za medije nisu rekli što bi se moglo nalaziti iza iznenadnog porasta broja slučajeva, osim to što su se ljudi opustili i manje pazili tijekom i nakon Uskrsa. No, sve ostale zemlje koje su cijepile veliki dio svoje populacije su pak vidjele kako brojke novooboljelih padaju. One, doduše, su cijepile svoju populaciju s drugim vrstama cjepiva.