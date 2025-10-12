Naši Portali
12.10.2025. u 21:13

S velikom se vjerojatnošću može računati da će većina dogodine paziti na cijene i vrednovati odnos s kvalitetom još i više nego ove sezone

Je li turistička sezona, koja za devet mjeseci nadmašuje lanjsku tijesnih dva posto u broju gostiju i jedan posto u noćenjima, dobra ili loša? Može li se ovogodišnja sezona, nakon pretpandemijskih i poslijepandemijskih godina s osjetno većim rastom turističkog prometa od ovoga smatrati uspjehom s obzirom na zaoštrenu tržišnu utakmicu? Ili je ipak moglo bolje i više, ali su balon rekordne potražnje ispuhale jadranske cijene? Ni sami turistički profesionalci nisu do kraja suglasni, a ponajviše je sivila u interpretacijama privatnih iznajmljivača. Popularni privatni smještaj za odmor je izabralo dva posto više gostiju nego lani, ali u noćenjima, za razliku od hotela i kampova koji su u prebačaju od dva posto, lanjski je rezultat privatnom smještaju za dlaku izmaknuo.

