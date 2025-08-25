Tuga u planinarskoj zajednici: U Alpama poginuo Robert Lemić, jedan od najiskusnijih karlovačkih planinara

Tužne vijesti stižu iz Slovenije, gdje se jedan od brojnih planinarskih izleta članova Planinarskog društva Dubovac iz Karlovca pretvorio u veliku tragediju. U nedjelju poslijepodne u Julijskim Alpama smrtno je stradao Robert Lemić (54), iskusni planinar, instruktor i donedavni predsjednik PD Dubovac.

Prema pisanju slovenskih medija, skupina hrvatskih planinara spuštala se sa Škrlatice (2740 m), drugog najvišeg vrha Slovenije, prema Aljaževom domu kada je došlo do nesreće. Gorska Reševalna Zveza Slovenije (GRZS) priopćila je kako se planinar prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko. U akciji spašavanja sudjelovalo je 29 pripadnika GRZS i helikopter, no ozljede su bile preteške te je stradali preminuo, piše KAportal.

– Na mjestu nesreće pomoć su pružali gorski spašavatelji GRS Mojstrana, a u akciji su sudjelovali i spašavatelji GRS Kranjska Gora i Rateče, kao i policija Kranjske Gore. Očevid je obavio policajac gorske jedinice – izvijestili su iz GRZS-a.

Zbog loših vremenskih uvjeta tijelo nije moglo biti odmah prevezeno u dolinu, već je to učinjeno tek idući dan, odnosno u ponedjeljak. Policija je potvrdila da sve okolnosti upućuju na tragičnu planinarsku nesreću, a o svemu će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Potreseni prijatelji i kolege

Iz Planinarskog društva Dubovac potvrdili su da su svi ostali sudionici izleta fizički dobro i neozlijeđeni, no razumljivo duboko potreseni događajem. Robert Lemić bio je jedan od najiskusnijih karlovačkih planinara. Od 2020. do 2024. obnašao je funkciju predsjednika PD Dubovac, a bio je i voditelj Više planinarske škole u kojoj je obučavao mlađe kolege za zahtjevnije ture i planinarske izazove. Karlovačka planinarska zajednica ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih i najposvećenijih članova.