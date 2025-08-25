Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PAO S 200 METARA VISINE

Tuga u planinarskoj zajednici: U Alpama poginuo Robert Lemić, jedan od najiskusnijih karlovačkih planinara

Triglav - najviši vrh Slovenije i Julijskih Alpa
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Matea Bahovec
25.08.2025.
u 13:40

Karlovačka planinarska zajednica ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih i najposvećenijih članova

Tužne vijesti stižu iz Slovenije, gdje se jedan od brojnih planinarskih izleta članova Planinarskog društva Dubovac iz Karlovca pretvorio u veliku tragediju. U nedjelju poslijepodne u Julijskim Alpama smrtno je stradao Robert Lemić (54), iskusni planinar, instruktor i donedavni predsjednik PD Dubovac.

Prema pisanju slovenskih medija, skupina hrvatskih planinara spuštala se sa Škrlatice (2740 m), drugog najvišeg vrha Slovenije, prema Aljaževom domu kada je došlo do nesreće. Gorska Reševalna Zveza Slovenije (GRZS) priopćila je kako se planinar prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko. U akciji spašavanja sudjelovalo je 29 pripadnika GRZS i helikopter, no ozljede su bile preteške te je stradali preminuo, piše KAportal.

– Na mjestu nesreće pomoć su pružali gorski spašavatelji GRS Mojstrana, a u akciji su sudjelovali i spašavatelji GRS Kranjska Gora i Rateče, kao i policija Kranjske Gore. Očevid je obavio policajac gorske jedinice – izvijestili su iz GRZS-a.

Zbog loših vremenskih uvjeta tijelo nije moglo biti odmah prevezeno u dolinu, već je to učinjeno tek idući dan, odnosno u ponedjeljak. Policija je potvrdila da sve okolnosti upućuju na tragičnu planinarsku nesreću, a o svemu će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Potreseni prijatelji i kolege

Iz Planinarskog društva Dubovac potvrdili su da su svi ostali sudionici izleta fizički dobro i neozlijeđeni, no razumljivo duboko potreseni događajem. Robert Lemić bio je jedan od najiskusnijih karlovačkih planinara. Od 2020. do 2024. obnašao je funkciju predsjednika PD Dubovac, a bio je i voditelj Više planinarske škole u kojoj je obučavao mlađe kolege za zahtjevnije ture i planinarske izazove. Karlovačka planinarska zajednica ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih i najposvećenijih članova.

Ključne riječi
dubovac Karlovac planinarsko društvo tragedija planinar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još