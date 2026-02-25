Suprugu ubio, tijelo joj raskomadao, dijelove bacio po dvorištu i u septičku jamu, pa glumio da je zabrinut jer je nestala

Robert R. (53) optužen je za femicid jer je lani na okrutan način ubio svoju suprugu Maju C.R., (44), a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Osijek. Motiv ubojstva, prema tužiteljstvu su narušeni bračni odnosi, a Robert R. se tereti i da je suprugu zlostavljao duže vrijeme.

U nekom trenutku ju je više puta oštrim predmetom izbo po tijelu, a od zadobivenih ozljeda je nesretna žena preminula. Nakon toga je, kako ga se tereti tijelo supruge raskomadao i zakapao po dvorištu te skoro mjesec dana glumio zabrinutog supruga koji je tvrdio da mu je supruga - nestala. Nestanak je prijavio i policiji, a podaci o njoj i njezinom nestanku su bili objavljeni i u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba s molbom policije da se jave svi ono koji o nestanku Maje C.R. nešto znaju.

Sve navedeno događalo se od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji. Tog dana je policija obavila pretragu kuće i dvorišta koja je trajala satima, te su čak ispumpavali i septičku jamu gdje su našli neke dijelove tijela. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se Robertu R. produlji istražni zatvor koji mu je nakon uhićenja lani određen zbog opasnosti od ponavljanja djela te zato što tužiteljstvo smatra, kako su naveli, da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.