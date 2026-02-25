Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BILA JE NA LIJEČENJU

Muškarac ženi u pulsku bolnicu donio drogu, ona preminula

Pula: Opća bolnica Pula
Saša Miljević/Pixsell
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
25.02.2026.
u 12:19

Žena je u pulskoj bolnici preminula 15. srpnja prošle godine, a obavljenom obdukcijom utvrđeno je da se otrovala opijatima

Pulska policija uhitila je i kazneno prijavila 53-godišnjaka koji je 47-godišnjoj ženi tijekom bolničkog liječenja donio metadon i amfetamin koje je konzumirala te potom preminula, izvijestila je policija. Žena je u pulskoj bolnici preminula 15. srpnja prošle godine, a obavljenom obdukcijom utvrđeno je da se otrovala opijatima.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da joj je 53-godišnjak tijekom srpnja, dok se nalazila na bolničkom liječenju, donio metadon i amfetamin koje je žena konzumirala, nakon čega je preminula, navodi se u policijskom priopćenju. Dodaju da je osumnjičeni, po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u srijedu u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Za kazneno djelo omogućavanja trošenja droge zakon predviđa kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina, odnosno do čak 15 godina ako je tim nedjelom prouzročena smrt.
Ključne riječi
preminula žena pulska bolnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!