Muškarac ženi u pulsku bolnicu donio drogu, ona preminula

Pulska policija uhitila je i kazneno prijavila 53-godišnjaka koji je 47-godišnjoj ženi tijekom bolničkog liječenja donio metadon i amfetamin koje je konzumirala te potom preminula, izvijestila je policija. Žena je u pulskoj bolnici preminula 15. srpnja prošle godine, a obavljenom obdukcijom utvrđeno je da se otrovala opijatima.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da joj je 53-godišnjak tijekom srpnja, dok se nalazila na bolničkom liječenju, donio metadon i amfetamin koje je žena konzumirala, nakon čega je preminula, navodi se u policijskom priopćenju. Dodaju da je osumnjičeni, po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u srijedu u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Za kazneno djelo omogućavanja trošenja droge zakon predviđa kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina, odnosno do čak 15 godina ako je tim nedjelom prouzročena smrt.