S 1,09 promila u krvi kroz naseljeno mjesto jurila 101 kilometar na sat pa izletjela s ceste i prevrnula se

Djevojka (27) optužena je za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, a optužnicu je protiv nje podigao ŽDO Varaždin. Tereti ju se da je 18. listopada 2025. s 1,09 alkohola u krvi upravljala vozilom u jednom mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kretala se brzinom od 101,51 kilometara na sat u naseljenom mjestu.

Zbog alkohola u krvi i neprilagođene brzine je u desnom zavoju izgubila kontrolu nad upravljačem te je sletjela automobilom izvan kolnika niz travnatu padinu. Nakon toga se automobil prevrnuo te se zaustavio u tunelu odvodnog kanala, a uslijed svega toga je 25-godišnji suputnik u vozilu zadobio višestruke tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Tužiteljstvo je predložilo da se 27-godišnjakinji produlje mjere opreza kojima joj je privremeno oduzeta vozačka dozvola, a mjere opreza su joj određene zbog opasnosti od ponavljanja djela.