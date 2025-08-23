Naši Portali
U VENECIJI

Tragedija na setu popularne serije na Jadranu! Smrt zaustavila snimanje jedne od posljednjih scena

VL
Autor
Hina
23.08.2025.
u 10:40

Iako se radnja serije "Emily u Parizu" odvija u francuskoj prijestolnici, neke epizode nove sezone snimaju se u Italiji, uključujući Rim i Veneciju.

Snimanje pete sezone Netflixove hit serije "Emily u Parizu" obustavljeno je nakon smrti pomoćnika redatelja u Veneciji, samo nekoliko dana prije završetka snimanja. 47-godišnji Talijan srušio se na setu u hotelu u Veneciji, potvrdili su u petak gradski dužnosnici. Nije ga se moglo oživjeti, a vlasti pretpostavljaju da je doživio srčani udar. Trenutno nije poznato koliko će dugo produkcija biti na čekanju.

Iako se radnja serije "Emily u Parizu" odvija u francuskoj prijestolnici, neke epizode nove sezone snimaju se u Italiji, uključujući Rim i Veneciju. Snimanje u gradu laguni izvorno je trebalo trajati do ponedjeljka, nakon ranijeg snimanja u Rimu u svibnju. Netflix je rekao da će peta sezona premijerno biti prikazana neposredno prije Božića.

Prema izvješćima talijanskih medija, pomoćnik redatelja umro je dok se jedna od posljednjih scena snimala u jednom od najpoznatijih gradskih hotela, hotelu Danieli. Prema izvješćima, preminuli je rodom iz Venecije i dugi je niz godina radio u međunarodnoj filmskoj industriji. Gradsko vijeće izrazilo je sućut njegovoj obitelji.

Ključne riječi
srčani udar showbiz Venecija smrt tragedija serija emily u parizu

