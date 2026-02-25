Kovačević: Optužnica je lažna i tendenciozna. Izmišljena je i ne osjećam se krivim

Na zagrebačkom Županijskom sudu iz drugog pokušaja počelo je suđenje Draganu Kovačeviću i njegovim suoptuženicima u aferi Janaf. Riječ je o aferi koja je svojevremeno uzdrmala političku scenu jer je Kovačević bio čelna osoba Janafa. Uhićen je 2020., optužen 2022., a lani u ožujku kada je suđenje počelo USKOK je tražio da se u jedan spis spoje optužnice protiv Kovačevića u aferama Janaf i Odijela. U međuvremenu je spis dodijeljen drugoj sutkinji, a sve navedeno je početak suđenja prolongiralo sve do danas. Osim Kovačevića još su optuženi Krešo Petek, Vlado Zorić, Damir Vrbanc, Vatroslav Sabljić, Ivan Širić i Edo Seifred.

- Hrvatski jezik razumijem, ali optužnicu ne i ona je lažna i tendenciozna. Izmišljena je i časni sude ne osjećam se krivim po svim točkama - kazao je Kovačević očitujući se o optužnici.

Krivnju niječu i Petek, Zorić i Vrbanc. A kako je na snagu stupio novi ZKP optuženici i njihovi branitelji se moraju očitovati o svakoj točki optužnice te navesti što im je sporno, a što ne. Ta se problematika inače ranije rješavala na optužnim vijećima no stranke im sada ne mogu nazočiti jer tako definira novi ZKP koji je nedavno stupio na snagu. Međutim branitelji optuženika uglavnom navode kako im je sporno sve osim funkcija koje su njihovi klijenti u vrijeme inkriminacija obnašali. Smatraju da bi detaljnije iznošenje onog što im je sporno već bilo iznošenje obrane.

USKOK predlaže da se tijekom suđenja izvede 1249 dokaza koji uključuju materijalnu dokumentaciju, snimke tajno snimljenih razgovora te iskaze 98 svjedoka.

Prema optužnici, USKOK tereti Kovačevića da je s Krešom Petekom dogovorio da će Petekovoj tvrtki Elektrocentar Petek davati poslove s JANAF-om u zamjenu za novčanu nagradu. U tom djelu, Kovačeviću su, tvrdi USKOK, "pomagali" Zorić, koji je bio direktor Sektora sigurnosti i zaštite u JANAF-u te Vrbanc, koji je bio direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u. Oni su poduzimali sve što je bilo potrebno da Petek dobije poslove, a za uzvrat on im je, tvrdi USKOK, dao mito. Konkretnije, prema USKOK-u, Kovačević je od Petaka primio ukupno 6,2 milijuna kuna u gotovini, Zorić oko 550.000 kuna u gotovini, a Vrbanac ukupno oko 600.000 kuna u gotovini. Za taj novac, prema optužnici, investicije za koje je Petak bio zainteresiran, završile bi u Planu investicija JANAF-a, nakon čega bi on prije ostalih zainteresiranih dobio tehničku dokumentaciju i specifikacije. USKOK tvrdi da je Petak zahvaljujući svemu tome, te uz pomoć Kovačevića, Vrbanca i Zorića dobio poslove s JANAF-om vrijedne 64, 4 milijuna kuna.

Kovačević se tereti da je po sličnom modalitetu "poslovao" i s Ivanom Širićem, vlasnikom i direktorom tvrtke Cefis te Edom Seifriedom, direktorom i vlasnikom MGS grupe. Njihove tvrtke su, tvrdi USKOK, dobile milijunske poslove s Janafom, a njih su dvojica za uzvrat Kovačeviću platiti stanove i automobile.

Što se tiče afere Odjela, ona je zanimljiva jer se u njoj spominje i Ivan Turudić, današnji glavni državni odvjetnik, koji će moguće biti predložen za svjedoka. Prema optužnici, USKOK tereti Kovačevića za primanje, a Peteka za davanje mita i to od 2015. do lipnja 2019. USKOK tvrdi da su se Kovačević i Petek dogovorili: Kovačević je kao predsjednik uprave Janafa trebao osigurati prednost Peteku u slučajevima kada se njegova tvrtka javila na raspisane nabave, a za uzvrat Petek je Kovačeviću, trebao, kako kaže USKOK, predavat nagrade u novcu i financirati njegove privatne potrebe. Postupajući po tom planu, Kovačević je, tvrdi USKOK, Peteku otkrivao podatke iz Janafova plana investicija, čime je omogućio i da prije postupka nabave Petek odabere investicije koje su mu odgovarale. Peteka su interesirale neke nabave povezane s Terminalnom u Omišlju, pa je svoje ponude prilagodio podacima koje mu je Kovačević dao, ne bi li ih dobio. Kovačevića USKOK tereti i da je mimo internih akta Janafa donosio odluke u Petekovu korist, čak i kada ponude njegove tvrtke nisu bile najpovoljnije.

Prema USKOK-u, Kovačević je tako omogućio da Petekova tvrtka dobije poslove s Janafom vrijedne 2,1 milijun eura, a tereti ga se i da je omogućio, kada bi ga Petek zatražio, ažurne isplate predujmova Elektrocentru Petek. Za uzvrat, Petek je, navodi USKOK, Kovačeviću predao najmanje 13.272 eura, te mu je podmirivao druge privatne troškove od najmanje 18.289 eura. To je uključivalo, navodi USKOK i kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta koje Kovačević naručivao za sebe, članove, svoje obitelji, prijatelje i poznanike. U optužnici je u kontekstu kupovine odjela spomenuto i ime Ivana Turudića, koji je negirao da je Petek plaćao njegova odjela, kako u optužnici tvrdi USKOK, u zamjenu za uslugu Kovačeviću. Tvrdio je da je ono što je kupovao spomenutoj trgovini sam plaćao.