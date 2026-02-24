Potvrđena optužnica protiv Nevena Bosilja, SDP-ovog gradonačelnika Varaždina

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv Nevena Bosilja, SDP-ovog gradonačelnika Varaždina, kojeg USKOK tereti za trgovanje utjecajem. Odluka je donesena u skladu sa zadnjim izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP), koje su nedavno stupile na snagu, a prema kojima stranke nisu nazočne u sudnici. Odnosno obrana i optužba sudu šalju podnesak u kojem pojašnjavaju što im je od prikupljenih dokaza sporno, a što ne, a obrana može izraziti i želju za nagodbom. Sud tada odlučuje, a na tu odluku, obrana se ne može žaliti, što je do izmjena ZKP-a bio slučaj. Tim novitetom bi se, smatra Ministarstvo pravosuđa, trebalo ubrzati odluka o optužnicama, jer su po stavu Ministarstva, optužna vijeća detektirana kao uska grla pravosuđa. No Hrvatska odvjetnička komora (HOK), koja je imala mnogo primjedbi na predložene izmjene ZKP-a, od kojih velika većina nije usvojena, smatra da nova zakonska rješenja nisu dobra. Isto tako smatraju da će se problematika zahtjeva za izdvajanjem nezakonitih dokaza s optužnih vijeća preseliti na raspravnu fazu postupka, što po njima znači da do željenog ubrzanja suđenja neće doći. Hoće li tako biti vidjet će se kada počne neko od suđenja na koje je primijenjen novi ZKP.

Što se tiče Bosilja, u prosincu lani, njegova je obrana sudu predala podnesak u kojem je tražila da se neki dokazi izdvoje kao nezakoniti. Budući da je optužnica sada potvrđena, optužno vijeće je očito taj zahtjev odbilo. S Bosiljem je bio optužen i Robert Gotić, poduzetnik i istaknuti član HDZ-a. Njega je USKOK teretio za davanje mita radi trgovanja utjecajem, a u listopadu lani on se odlučio na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Na temelju tog priznanja krivnje na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Gotić ima i postupak koji protiv njega vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u kojem mu optužnica još nije potvrđena jer je njegova obrana tražila izdvajanje nekih nezakonitih dokaza, a kako je optužno vijeće to odbilo, sada je spis po Gotićevoj žalbi na Visokom kaznenom sudu. Postupak koji USKOK vodi protiv Bosilja i izrodio se iz izvida koje je protiv Gotića i još nekoliko osoba vodio EPPO. Naime, Bosilj je upao u tajne mjere protiv Gotića, pa je EPPO još prije nekoliko godina taj predmet proslijedio USKOK-u. No u predmetu se ništa nije događalo do veljače lani kada je USKOK protiv Bosilja pokrenuo istragu. Bosilj i Gotić su optuženi u srpnju lani, a prema optužnici USKOK tereti Bosilja da je Gotiću 2022. sredio dozvole za podzemnu garažu, i to mimo pravila o zaštiti kulturnih dobara koja su se iznad nje nalazila. Za uzvrat je, tvrdi USKOK, Gotić besplatno uredio stan u vlasništvu HNK Varaždin. Radovi su, prema tvrdnjama USKOK-a, bili vrijedni oko 23.000 eura. Bosilj je optužen za trgovanje utjecajem, a Gotić za davanje mita radi trgovanja utjecajem. Bosilj od početka istrage negira krivnju, a nakon što je optužnica u srpnju podignuta, kazao je da je riječ o politički montiranom procesu kojim dirigira HDZ.