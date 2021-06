Tuđmanove i Brozove nesretne posljednje godine: Titov sukob s Jovankom govori o njegovoj senilnosti

Američki predsjednik Joe Biden 78, japanski premijer Yoshihide Suga 72, izraelski predsjednik Benjamin Netanyahu 71, ruski „car” Vladimir Putin 68, kineski vođa Xi Jinping 67 kao i turski „sultan” Tayyip Erdoğan, kancelarka Angela Merkel 66, isto kao i brazilski predsjednik Jair Bolsonaro. Naveli smo godine u kojima su trenutačno svjetski vladari.

Pridodamo li im vremešni dvojac na čelu Indije, predsjednika Rama Natha Kovinda (75) i premijera Narendru Modija (72), lakom računicom dolazi se do podatka da s 48% svjetske populacije upravlja generacija državnika čiji je „radni vijek”, ako bismo se vodili granicama odlaska u redovnu mirovinu, zapravo prošao. No, oni su, što voljom birača a što svojevoljno, i dalje u sedlu. Pritom samo za njemačku kancelarku pouzdano znamo da je u posljednjoj godini svoje vladavine.

Da određena, pa čak i poodmakla, životna dob ne može biti mjerilo nečije sposobnosti ili nesposobnosti za rad ili čak upravljanje cijelim sustavima ili državama, najbolje pokazuje primjer Ruske Federacije koju već dvadeset godina vodi Vladimir Putin, uglavnom kao predsjednik, a u kraćem razdoblju kao premijer. “Novi ruski car”, kako su autori biografija krstili bivšeg agenta KGB-a koji se poslije sloma SSSR-a povratkom iz Istočne Njemačke spretno uspeo na vrh hijerarhije Kremlja, nalazi se upravo u dobi u kojoj mu je njegov prethodnik Boris Jeljcin, vidno narušenog zdravlja, u novogodišnjoj poslanici za 2000. godinu ustupio vođenje najveće države svijeta, tada u prilično očajnom stanju.

Pa ipak, između 68-godišnjeg Vladimira i 68-godišnjeg Borisa cijela je Rusija razlika, jer Putin i nakon više od dvadeset godina vladavine drži svježinu. U odnosu na Jeljcina kojeg su pojeli što bolesti što alkohol, kreće se i govori poput dečkića. Svako jutro pliva i vježba u teretani, povremeno igra hokej, a na državničkim prijemima gostima servira najbolje ruske delicije, dok sebi priušti posni meni.

Prošlogodišnjim izmjenama ustava u ruskoj Dumi omogućeno mu je da vlast zadrži i do 83. godine ako ga je volja, no sam Putin nije iskazao pretjerano oduševljenje tom idejom, promovirajući umjesto rastrošnog i nepopularnog Medvjedeva u mogućeg nasljednika glavnog državnog poreznika Mihaila Mišustina (55) koji je u kratkom roku uredio i digitalizirao kompletnu državnu upravu.

U godinama koje slijede, a u Rusiji se sve češće spominju planovi do 2030. godine (ako bi to bila godina silaska, Vladimir Vladimirovič bi onda imao 77) pokazat će se je li Putin zapamtio lekciju s kraja hladnoga rata kad su praktički sve države Varšavskog pakta bile u rukama generacije koja se školovala u godinama pred Drugi svjetski rat.

Do kraja osamdesetih njihova su moć zapažanja i reakcije iskopnjele kao i ljubav naroda prema revoluciji koja je iznjedrila vlast Partije u velikom dijelu Europe. Na dan pada Berlinskog zida po 76 godina imali su čehoslovački lider Gustáv Husák i bugarski Todor Živkov, a toliko bi imao i već umirovljeni mađarski vladar János Kádár da je poživio još koji mjesec nakon 32 godine vladavine. Svega je godinu dana uživao u mirovini na koju je jedva pristao. Nešto mlađi bili su general Jaruzelski (66) kao „upravitelj” Poljske i rumunjski „bog” Nicolae Ceauşescu (71) koji nije preživio vlastitu tiraniju.

Najstariji među njima, generalni sekretar Socijalističke partije DDR-a Erich Honecker imao je 77 godina kad su ga njegovi najbliži suradnici, vidjevši da im se narod sve češće skuplja pod prozorima, izdali izglasavši mu nepovjerenje. Nakon što je smijenjen, Honecker je obavio dva kratka telefonska poziva. Prvo je nazvao Sovjete, nakon pokrenutih reformi nezainteresirane za staro društvo, a onda suprugu kratko joj rekavši: – Dolazim kući. Jednoglasno su me smijenili.

Više se nikad nije vratio u zgradu iz koje je gotovo puna dva desetljeća upravljao najrigidnijom članicom Istočnog bloka, a za manje od pet godina je i umro u Čileu kamo se, u skladu s njemačkom tradicijom, sklonio od progona i suđenja za počinjeno u doba vladavine. Lideri Istočnog bloka ni po godinama, pa čak ni samom pojavom već debelo prije pada Zida nisu ostavljali dojam čelnika koji su kadri izvesti nužne promjene, provesti modernizaciju i riješiti duboku krizu u koju su i sami uvaljali cijeli sustav tvrdokorno čuvajući vlast partije grubim metodama, a paralelno zadužujući vlastite građane kod banaka na Zapadu.

U tu su se galeriju 1989. uklapale i već uramljene slike pokojnih šefova Sovjetskog Saveza – Brežnjeva koji je preminuo u 76. godini te Andropova (69) i Černjenka (74) koji su teško bolesni vladali po godinu dana dok nije objavljeno da su umrli, a sva trojica su uglavnom odolijevali nužnim rezovima. Vjetar promjena krajem osamdesetih nisu potaknuli ni njihovi također vremešni kolege na Zapadu (Reagan je imao 78, Mitterand 73, a britanska premijerka Thatcher 65), već dvojica državnika u možda i najboljim političkim godinama – Mihail Gorbačov (58) i Helmut Kohl (59).

Mada je vrlo teško povlačiti paralele između svih nabrojenih i današnjih lidera, dvije poveznice između kraja osamdesetih i početka dvadesetih same se nameću – duboka, višeslojna kriza i prosječna starost ključnih svjetskih lidera, udaljenih međusobno jednako koliko i od rješenja koje bi donijelo nekakvu sliku svijeta za budućnost.

Čak i Kina kao velesila koja je trenutačno naizgled u najpovoljnijem položaju, što zbog vojne snage, tehnološke premoći, sveprisutnosti na tržištima i zapravo bezbolnog izlaza iz pandemije (tek 97. po broju slučajeva i 60. po broju smrtnih) bori se s više problema nego što izvana djeluje, a situaciji ne pridonosi ni držanje vladara Xija Jinpinga koji je od 2007. bio dopredsjednik Hu Jintau da bi ga 2013. i naslijedio, jer je poništio nepisano pravilo da se ne ostaje dulje od dva mandata te, po svemu sudeći, ne namjerava dogodine predati vlast.

Nemoguće je procijeniti kako će se to odraziti na Kinu koja se polako etablira kao problem broj 1 SAD-u. A upravo je u Americi najviše prijepora oko starosne dobi vodećih političara zemlje koja nastoji povratiti ugled prve sile svijeta. Jer, još od odlaska Obame, kojem je dopredsjednik bio današnji predsjednik, politika se vrti oko svadljivih i nepomirljivih staraca – Donalda Trumpa (74) zamijenio je još stariji Joe Biden kojem je protukandidat na izborima demokrata bio još stariji Bernie Sanders (79), čovjek koji ove godine slavi pola stoljeća elektorske karijere, tako da široka „antitrumpovska” fronta glasača i nije imala u ponudi mlađe rješenje.

Za šefa Nase Biden je imenovao vršnjaka Billa Nelsona, Predstavničkim domom Kongresa stoluje Nancy Pelosi (81), a vođa većine u Senatu 70-godišnji je demokrat Chuck Schumer nakon što ju je preuzeo od 79-godišnjeg republikanca Mitcha McConnella. Ništa im pritom ne smeta što im sunarodnjaci rogobore kako njihovi vršnjaci već odavno popunjavaju staračke domove, a još prije dvije godine u jednoj kolumni u Chicago Tribuneu autorica Amber Petrovich otvoreno im je svima poručila:

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: U.S. President Biden delivers update on administration's coronavirus response from the White House in Washington FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden delivers remarks on the administration's coronavirus disease (COVID-19) response in the Eisenhower Executive Office Building's South Court Auditorium at the White House in Washington, U.S., June 2, 2021. REUTERS/Carlos Barria/File Photo CARLOS BARRIA

„Prozovite me za starosnu diskriminaciju, nije me briga... Ne pada mi na pamet pričati o tome kakav je bio život šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih, ali mi nije jasno zašto vi onda i dan-danas upravljate našim životima!? Kad ste vi imali 30 ili 40 godina, mladi su si parovi još mogli priuštiti više od jednog djeteta, za upis na fakultet nije bio potreban šestoznamenkasti iznos na računu, a ljudi su odlazili u mirovinu sa zajamčenim primanjima! Kad ste bili u mojim godinama, o zagađenjima i klimatskim promjenama nije se ni govorilo. Pa većina senatora tamo sjedi dulje nego što sam ja živa! Znate li vi koliko običnih građana uspije zadržati isti posao dvije godine i da su oni koji dožive deset u istoj firmi prava rijetkost?”

Možda nema učinka, no u Americi se o tome barem otvoreno razglaba, a vremešni je politički establišment nerijetko tema zabave u talk-show programima u večernjim satima koji su dobili dugotrajno vrelo inspiracije nakon što je najstariji izabrani predsjednik u povijesti SAD-a triput padao na stepenicama Air Force Onea penjući se prije polijetanja na jedan od prvih službenih putova. Jednaku su snagu reakcija, mada s drukčijim predznakom jer se u Njemačkoj ipak ne smatra primjerenim toliko zadirati u zdravstvene probleme političkih lidera, izazvale snimke kancelarke Angele Merkel kad se tijekom primanja stranih delegacija naočigled počela tresti.

Sumnje u Parkinsonovu bolest ipak su brzo uklonjene te je ustanovljeno da je u pitanju tremor koji se kod žena može pojaviti u toj dobi. No, nije dugo trebalo čekati ni na najavu o konačnom povlačenju Mutti Angele koja se toliko dugo zadržala na čelu Njemačke, vodeći godinama paralelno glavnu riječ i u Europi, da je stigla vidjeti i kako se sve ono za što se zalagala, počevši od otvorenih granica (zbog čega je i danas označavaju kao jednog od glavnih krivaca za migrantsku krizu), nestaje pod udarom pandemije koja je cijeli svijet, a napose Europu osudila na život kakav ona dobro pamti iz vremena svoje mladosti. U državi zatvorenih granica i stroge kontrole svojih građana.

U cijeloj se krizi Merkel što pogubila, što povukla i Njemačka sad čeka novu zvijezdu. A baš je za njezinu realnu političku prethodnicu, Weimarsku Republiku, vezan i slučaj koji pokazuje koliko duboka starost na visokom položaju može ostaviti pogubne posljedice po sudbinu jednoga naroda, pa i šire. Naime, mnogi su mišljenja kako 1933. vlast unatoč svim problemima i njegovoj agresivnoj upornosti nikad ne bi pala u ruke Hitleru da ostarjeli predsjednik Paul von Hindenburg, vojskovođa iz Prvog svjetskog rata i veteran još iz Prusko-austrijskog rata 1866., nije popustio, umoran od stalnih kancelarskih promjena i mandat za rješenje sve dublje političke i ekonomske krize u koju je država upala povjerio bečkoj propalici i skitnici sa suludim idejama.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL German Chancellor Merkel and Minister President of Brandenburg Woidke address the media in Berlin German Chancellor Angela Merkel addresses the media following a meeting with East German state prime ministers at the Chancellery in Berlin, Germany June 2, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool ANNEGRET HILSE

Legenda kaže da je već pomalo dementni 85-godišnji Hindenburg, promatrajući s balkona veliki pobjednički marš članova Nacionalsocijalističke partije, prvom do sebe rekao:

– Nisam znao da smo zarobili toliko Rusa! Prebacimo li cijelu priču na domaći teren, sjetit ćemo se da smo i sami punih 68 godina istom caru vjerno služili. Franjo Josip I. napustio nas je 1916., u dobi od 86 godina, izdahnuvši u palači Schönbrunn, dvije godine nakon što je i posljednja prilika za modernizaciju i spas Monarhije kojom je upravljao iščezla u Sarajevu pucnjevima u Franju Ferdinanda. Vlast Josipa Broza Tita u Jugoslaviji okončana je smrću u ljubljanskoj bolnici u dobi od 88 godina, nakon čega su iz pretrpanih ormara poiskakali svi potiskivani politički i ekonomski problemi. Krug odlazaka s vlasti u grob zatvorio je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

– Činjenica je da te posljednje tri godine, nakon što je otkriven tumor, to više nije bilo to – kaže Branko Tuđen, bivši glavni urednik Večernjeg lista i autor nedavno objavljene knjige „Tito Tuđman”.

– Također, i Titove posljednje godine također nisu bile sretno razdoblje po pitanju bilo kakvoga odlučivanja jer on zaista više ni o čemu nije bio u stanju odlučivati. Pa čak i sukob sa suprugom Jovankom govori koliko je tu bilo već senilnosti, čak i nezrelosti. Tito se više nije mogao opredijeliti ni gdje će biti pokopan, a kamoli nešto više – kaže.

Tuđen smatra i kako je dugotrajni ostanak određenog vladara potencijalno opasniji od dobi u kojoj on vlada.

– Biden je, istina, star, ali je iskusan političar. Uostalom, izabran je. S druge strane, Putinov slučaj pokazuje kako se vlast omili čovjeku pa nalazi razne načine da se zadrži što duže. Netanyahuov da kad si dugo na vlasti, jako ti se puno toga prilijepi. Treba imati snage da se ode na vrijeme, kao što je to učinio De Gaulle. Franco već nije imao tu snagu. Ne treba zanemariti i da istočni sustavi i sami traže čvrstog, dugotrajnog vladara, stanovitu poludiktaturu. Nije slučajno da Srbi sad imaju Vučića (na raznim funkcijama vlada od 2012., op. a.) jer traže vladara takvog tipa. Makar ga na kraju ubili.

