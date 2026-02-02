Trumpova žestoka pljuska Putinu, izgubio je glavni adut za Balkan i Europu

Međunarodne operacije ruskog Lukoila prodane su američkoj grupi Carlyle. Mediji su, očito kako bi pronašli neki kut u priči o kojoj zapravo ima malo informacija, spekuliraju kako je time nanesen ozbiljan udar ruskim međunarodnim ambicijama. Težnjama Vladimira Putina, da budemo sasvim točni. To je dobrim dijelom točno samo što se radi o nekoj vrsti završne faze dokidanja ruskog utjecaja na nekoliko svjetskih područja.
Prije svega je riječ o Bliskom istoku gdje je Lukoil imao prava na ogromnom iračkom naftnom polju Zapadna Kurma 2 koje se drži i jednim od najvećih na svijetu. Ovim poljem, po posljednjim informacijama, neće upravljati Carlyle, jer su već od ranije u toku procesi kojima bi prava na to polje prešlo u ruke američkog Chevrona. Sasvim je moguće da je ovo polje i osnovni cilj operacije micanja Lukoila sa svjetskog tržišta.
U ratu u Ukrajini Rusija gubi daleko više od ljudskih života i opreme, utjecaj koji je imala u svijetu rapidno pada i jako teško će se vratiti
EUropa biva sve više okružena Amerikom. Sem Ukrajine, i baltičke zemlje će pod njenu kontrolu. Rusija ima dogovor s Trumpom. Stvara se tampon zona prema ruskim energentima koji će ipak dolaziti u EUropu. Pogledajte Balkan. U posljednjih nekoliko tjedana, Bosna i Hercegovina postala je poprište tihe, ali intenzivne diplomatsko-ekonomske ofenzive koja bi mogla trajno promijeniti strateški i sigurnosni položaj zemlje. Projekt plinovoda "Južna interkonekcija", koji je godinama bio talac unutarnje političke ucjene, prešao je iz faze "političkog problema" u fazu "američkog strateškog imperativa". Dolazak predstavnika američke vlade, diva Bechtela i ljudi bliskih administraciji Donalda Trumpa (AAFS) šalje jasnu poruku: Sjedinjene Američke Države preuzimaju kormilo sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Ono što američke tvrtke grade zaštićeno je američkom snagom, čime je BiH završila svoj put prema EU, kažu tamošnji analitičari.