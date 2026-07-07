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TRAŽE SE INFORMACIJE

FOTO/VIDEO Prepoznajete li ovog muškarca? Policija ga traži, objavila je i snimku

Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Autor
Lorena Posavec
07.07.2026.
u 18:18

Građani informacije mogu dojaviti pozivom na broj 192, a mogu ih dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr

Splitska policija traži pomoć građana u identifikaciji muškarca koji bi mogao imati informacije o narušavanju javnog reda i mira koje se dogodilo u travnju ove godine. Kako je objavila PU splitsko-dalmatinska, incident se dogodio 18. travnja 2026. na području Ulice kralja Tomislava i Klaićeve poljane u Splitu.

Policija je objavila fotografiju i snimku muškarca za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom događaju te poziva građane da se jave ako imaju korisne informacije o njegovu identitetu ili samom događaju. Građani informacije mogu dojaviti pozivom na broj 192, a mogu ih dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Ključne riječi
policija PU splitsko-dalmatinska

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