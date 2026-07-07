Stižu zabrinjavajuće prognoze za Europu, meteorolozi upozoravaju: 'Ovo izgleda prilično katastrofalno, čeka nas užasno ljeto'

Europu je ponovno zahvatio snažan val vrućine, a meteorolozi upozoravaju da bi se neugodni i opasni vremenski uvjeti mogli nastaviti i tijekom ostatka ljeta. Španjolska, Portugal i Francuska već se danima bore s ekstremnim temperaturama, a vrućina se širi i prema južnim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva. Prema Guardianu, temperature bi se ponovno mogle popeti i do 10 do 15 stupnjeva iznad prosjeka. U najtoplijim dijelovima Francuske i Španjolske očekuju se vrijednosti blizu 40 stupnjeva, dok bi u Ujedinjenom Kraljevstvu temperature mogle dosegnuti niske do srednje tridesete. No stručnjaci upozoravaju da problem nisu samo dnevne vrućine. Sve veći rizik predstavljaju i takozvane tropske noći, tijekom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva. U Madridu bi se noćne temperature mogle zadržavati oko 25 stupnjeva, gotovo devet stupnjeva iznad sezonskog prosjeka. Slično se očekuje i u Francuskoj, gdje bi mnogi dijelovi zemlje noću mogli ostati na niskim do srednjim dvadesetima.

Takve noći posebno su opasne za zdravlje jer tijelo nema priliku oporaviti se od dnevne vrućine. Rizik je najveći za starije osobe, kronične bolesnike i sve one koji teže podnose visoke temperature. Na dramatične posljedice upozorio je i francuski agrometeorolog dr. Serge Zaka. On je na X-u objavio da za idući tjedan u Francuskoj praktički nema očekivanih oborina. "Ova treća toplinska kupola, koju prati treći toplinski val, nastavlja metodično isušivati naša tla", napisao je Zaka. Upozorio je da bi rekordi iz 1976. i 2022. mogli biti ugroženi te da su mogući veliki poljoprivredni i šumski gubici. Prema njegovim riječima, posljedice bi mogle uključivati potpuno spaljivanje najosjetljivijeg povrća, masovno propadanje cvjetova u povrtlarstvu, defolijaciju stabala, ekstreman do vrlo ekstreman rizik od požara te masovno ugibanje najosjetljivijih životinja. "Ljetna poljoprivredna i ekosustavna godina 2026. već je katastrofa. Ne znam na kojoj ćemo razini bilance biti na kraju sezone", poručio je.

Die neuen Monatsvorhersagen des @ECMWF sehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August - wie schon im Juni geschrieben (und der griechische Großmeteorologe und ruhmreiche Europaabgeordnete @S_Arnaoutoglou hat das auch früh so gesehen), scheint es kaum Hoffnung zu geben - es… https://t.co/zUxds532jM pic.twitter.com/ump1UQhezZ — Jörg @kachelmann anderswo: @realkachelmann (@Kachelmann) July 6, 2026

Zabrinjavajuću prognozu objavio je i poznati njemački meteorološki stručnjak Jörg Kachelmann. Pozivajući se na nove mjesečne prognoze ECMWF-a, Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, napisao je da izgledaju "prilično katastrofalno", uključujući i kolovoz. Dodao je da, kao što je pisao još u lipnju, "čini se da gotovo nema nade" te da će to biti "užasno ljeto za velike dijelove srednje Europe". Iako se aktualni toplinski val, prema Guardianu, zasad ne očekuje u razmjerima ekstremne vrućine koja je pogodila kontinent krajem lipnja, problem je njegovo trajanje. Dugotrajna vrućina, suša i tople noći stvaraju ozbiljan pritisak na zdravlje ljudi, poljoprivredu, šume i protupožarne službe. Meteorolozi zato upozoravaju da bi ljeto u velikom dijelu Europe moglo biti obilježeno iznadprosječnim temperaturama, manjkom oborina, sve većim rizikom od požara i sve težim uvjetima za najranjivije skupine stanovništva.