Komentari
Poslušaj
SPORAZUM SVE BLIŽE

Trump prelomio: 'Blokada se ukida odmah, brodovi idu kući'

Trump
Foto: REUTERS
1/3
Autor
Hassan Haidar Diab
29.05.2026.
u 17:55

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da se priprema donijeti konačnu odluku o potencijalnom sporazumu s Iranom, prema kojem bi se odmah ukinula pomorska blokada u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca i potpuno uništenje iranskog nuklearnog materijala uz suradnju s SAD-om i IAEA-om.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se priprema donijeti “konačnu odluku” o potencijalnom sporazumu s Iranom. U objavi na društvenoj mreži Truth Social najavio je da će pomorska blokada Irana biti odmah ukinuta. “Brodovi zaglavljeni u Hormuškom tjesnacu zbog nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koju ćemo sada ukinuti, mogu započeti proces ‘povratka kući’”, napisao je Trump. Zauzvrat, prema njegovoj objavi, Iran mora odmah otvoriti Hormuški tjesnac za neograničen pomorski promet u oba smjera, bez cestarina, te ukloniti sve postavljene mine, od kojih su mnoge, kako je naveo, već uništene.

Istodobno, CNN, pozivajući se na američke dužnosnike, navodi da je predsjednik SAD-a svojim savjetnicima rekao kako mu treba još nekoliko dana da odluči hoće li potpisati potencijalni sporazum s Teheranom. Trump pritom nije detaljnije pojasnio svoju izjavu da bi svaki mogući dogovor bio “dobar posao za Amerikance”, naglasivši kako je upravo on osoba koja vodi i nadzire pregovore s iranskom stranom.

Govoreći o nuklearnom pitanju, Trump je poručio da Iran mora pristati na to da ne posjeduje nuklearno oružje ni nuklearnu bombu. Dodao je kako će obogaćeni nuklearni materijal, koji je prema njegovim riječima zakopan duboko pod zemljom na gotovo urušenim planinama nakon napada američkih bombardera B-2 prije 11 mjeseci, biti izvučen i uništen u suradnji sa Sjedinjenim Državama, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Trump je također ustvrdio da su SAD, uz Kinu, jedina država koja posjeduje tehničke mogućnosti za izvođenje takve operacije. Kada je riječ o zamrznutim iranskim sredstvima, Trump je u objavi naveo da “nikakav novac neće biti isplaćen do daljnjega”, dodajući kako su dogovoreni i drugi, “znatno manje važni uvjeti”. “Sada idem u Situacijsku sobu kako bih donio konačnu odluku”, poručio je Trump.

NI
niko63
18:04 29.05.2026.

Na što je došlo novinarstvo a i ovaj Svijet, strašno.

AO
AP_OzEmPiČeK
18:01 29.05.2026.

Uobičajena objava petkom popodne na kakve smo već navikli. Novu potpuno suprotnu očekujemo u ponedjeljak ujutro.

cros
cros
18:23 29.05.2026.

Ala se usro kao grlica, hahahaha! Bježmo noge posrat ću vas, hahahaha!

