Najprije ljetne vrućine, a onda nevrijeme: Izdana upozorenja za dio Hrvatske, evo gdje će biti najgore

Nakon nekoliko dana stabilnog i toplog vremena, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčan i vrlo ugodan dan, no prema prognozama meteorologa već od nedjelje slijedi postupna promjena vremena koja bi početkom idućeg tjedna mogla donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetan porast naoblake u dijelu zemlje.

Prema prognozi HRT-a današnji dan će u većini krajeva proteći uz obilje sunca i tek slab vjetar. U Slavoniji, Baranji i Srijemu temperature će se penjati do ugodnih 26 stupnjeva, dok će u središnjoj Hrvatskoj biti između 25 i 27 °C. Na Jadranu i u Dalmaciji prevladavat će vedro vrijeme, uz buru koja će tijekom dana postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature dosezat će od 27 do 31 °C, pa će na obali i otocima prevladavati pravi ljetni ugođaj. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature mora uglavnom između 19 i 22 °C. Slično vrijeme očekuje se i tijekom subote, kada će veći dio Hrvatske ostati pod utjecajem stabilnog i sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura bit će za jedan do dva stupnja viša nego danas pa su mogući i maksimumi do 34 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, prognozira meteorologinja N1 Tea Blažević.

Foto: DHMZ

Međutim, već od nedjelje meteorolozi najavljuju postupno jačanje nestabilnosti. Prvi pljuskovi i grmljavina mogli bi zahvatiti ponajprije središnju i istočnu Hrvatsku, a tijekom ponedjeljka nestabilno vrijeme moglo bi se proširiti i na gorske krajeve.

Zbog mogućnosti izraženijih pljuskova i grmljavinskog nevremena, DHMZ je za nedjelju izdao žuto upozorenje za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Riječ je o prvom stupnju upozorenja koji označava potencijalno opasne vremenske prilike. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost lokalno jačih grmljavinskih sustava, uz vjerojatnost grmljavine veću od 60 posto.

Foto: DHMZ

Prognozni modeli DHMZ-a sugeriraju da bi se nestabilno vrijeme moglo zadržati i početkom novog tjedna. U ponedjeljak se kiša i grmljavinski pljuskovi očekuju u većem dijelu unutrašnjosti, dok bi temperature mogle biti nešto niže nego tijekom vikenda. Prema trenutačnim kartama prognoze, sredina tjedna donosi još više oblaka. Već za srijedu se nad gotovo cijelom Hrvatskom nazire znatno oblačnije vrijeme, uz mogućnost povremene kiše u više krajeva zemlje.