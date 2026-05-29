Ovako izgledaju futuristička svemirska vozila u koja NASA ulaže 440 milijuna dolara, astronauti će njima juriti po Mjesecu

NASA kupuje dva vozila nove generacije za nevjerojatnih 440 milijuna dolara, ali ih nećete vidjeti kako se voze autocestom prema Cape Canaveralu. Umjesto toga, svemirska agencija planira ih poslati na put dug 240.000 milja – na Mjesec. U velikom koraku prema povratku ljudi na površinu Mjeseca, NASA je ovoga tjedna predstavila dva futuristička lunarna vozila osmišljena za prijevoz astronauta po Mjesecu u sklopu misija Artemis i dugoročnih planova izgradnje trajne baze na Mjesecu. Agencija je privatnim svemirskim kompanijama Astrolab i Lunar Outpost dodijelila po približno 220 milijuna dolara za razvoj vozila, koja bi na Mjesec trebala stići do 2028. godine.

Dva nova rovera, Astrolabov CLV-1 i Lunar Outpostov Pegasus, dizajnirana su za preživljavanje u jednom od najsurovijih okruženja koje se može zamisliti. Morat će izdržati ekstremne temperaturne promjene, izloženost radijaciji i abrazivnu mjesečevu prašinu dok prevoze astronaute preko kamenitog terena u blizini južnog pola Mjeseca. Za razliku od malih otvorenih vozila korištenih tijekom Apollo misija 1970-ih, ova su vozila zapravo električni terenski automobili prilagođeni Mjesecu i opremljeni tehnologijom autonomne vožnje. Svaki rover može prevoziti dva astronauta, težak je oko jedne tone, može postići brzinu do 10 kilometara na sat te savladavati uspone nagiba do 20 stupnjeva. Također se njima može upravljati daljinski sa Zemlje ili se mogu samostalno voziti autonomno, prenosi Daily Mail.

Ovi ugovori predstavljaju dramatičan zaokret u NASA-inoj strategiji dok agencija nastoji uspostaviti trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu prije kraja desetljeća. NASA je prvotno planirala izgraditi jedno napredno vozilo sposobno trajati 10 godina na površini Mjeseca. Međutim, nakon što je Jared Isaacman krajem prošle godine preuzeo dužnost administratora NASA-e, agencija je ublažila zahtjeve kako bi dobila brža, jeftinija i fleksibilnija rješenja. Rezultat je da NASA sada očekuje više operativnih rovera na Mjesecu već do 2028. godine, na vrijeme za astronaute koji će pristizati u sklopu Artemis misija, umjesto da čeka jedno izrazito kompleksno vozilo do 2030. "To je iterativniji pristup", rekli su NASA-ini dužnosnici tijekom konferencije za medije, naglašavajući da će rano raspoređivanje više vozila pomoći u smanjenju operativnih rizika i ubrzati razvoj infrastrukture buduće baze na Mjesecu.

Lunarni roveri samo su dio mnogo šireg plana uspostave prve trajne ljudske kolonije izvan Zemlje. NASA je također najavila desetke robotskih misija na Mjesec tijekom sljedećih nekoliko godina, pri čemu će velik dio posla odrađivati privatne kompanije. Jedan od najvećih dobitnika je Blue Origin Jeffa Bezosa. Njegov lender Blue Moon prevozit će opremu, uključujući rovera, iz lunarne orbite na površinu Mjeseca počevši od 2028. godine. NASA je već izdvojila 188 milijuna dolara za početne misije, a kasnije bi mogla odobriti još stotine milijuna dolara. Agencija se posebno fokusira na južni pol Mjeseca jer znanstvenici vjeruju da se ondje nalaze zaleđene zalihe vode koje bi se jednog dana mogle pretvarati u pitku vodu, kisik za disanje pa čak i raketno gorivo za dublje svemirske misije.

NASA-ini planovi nadilaze samo istraživanje. Agencija otvoreno govori o izgradnji trajne baze na Mjesecu u kojoj bi astronauti jednog dana mogli živjeti i raditi dulje vrijeme. Očekuje se da će novi roveri pomagati u pronalaženju lokacija za buduće naselje, kao i u prijevozu zaliha, znanstvene opreme i posada preko površine Mjeseca. NASA također razvija robotske "hopper" dronove u sklopu projekta MoonFall, namijenjene istraživanju teško dostupnog terena i potencijalnom označavanju područja za budući razvoj na Mjesecu. Sve intenzivnija utrka za Mjesec ima i geopolitičku dimenziju.

Za automobilske kompanije uključene u program projekt za Mjesec istovremeno služi i kao poligon za testiranje novih tehnologija. General Motors pomaže u razvoju baterijskih sustava prilagođenih svemiru za rover Pegasus, dok Goodyear razvija gume dizajnirane da izdrže ekstremne uvjete na Mjesecu. Ovaj rad mogao bi u budućnosti dovesti do poboljšanja performansi baterija električnih vozila na Zemlji, osobito u ekstremno hladnim uvjetima, kada domet električnih automobila često znatno pada. "Pomoći astronautima da ponovno sigurno putuju površinom Mjeseca bit će trenutak na koji će naš tim i naša zemlja biti ponosni", izjavio je predsjednik GM Defensea Stephen duMont.