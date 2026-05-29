Sjećate li se snimke 'Taj nije j*bo'? D. Dogan poručila Možemovcu: 'Ako ste se prepoznali, primite moje saučešće. Nađite si rješenje'

"Dajte ostavku“, "Oladite se malo“, "Iznijeli ste hrpetinu neistina“ – ovakve su poruke obilježile raspravu na sjednici zagrebačke Gradske skupštine. Povod je bio prijedlog Etičkog odbora prema kojem gradski zastupnik iz Možemo Matko Dujmović nije prekršio Kodeks ponašanja gradskih zastupnika objavama na društvenim mrežama vezanima uz zastupnicu iz Kluba Zagrepčanke Dinu Dogan, no rasprava je ubrzo prerasla u obračun dvoje političkih suparnika. Podsjetimo, D.Dogan je Etičkom odboru podnijela pet prijava protiv Dujmovića zbog objava na njegovom Instagram profilu. Povod je bila snimka sa sjednice Gradske skupštine na kojoj se čuje kako zastupnica izgovara psovke na, kako je Dujmović tvrdio, njegov račun. Dujmović je snimku objavio uz tvrdnje da Dogan vrijeđa i maltretira ljude, dok je ona smatrala da ju je time javno diskreditirao i narušio njezino dostojanstvo kao gradske zastupnice.

Obrazlažući zašto će Klub Zagrepčanke glasati protiv prijedloga Etičkog odbora, D. Dogan je ustvrdila da odluka nije dovoljno obrazložena te da se odbor tri puta sastajao kako bi razmotrio prijave, da bi ih na kraju odbacio gotovo bez argumentacije. – Ili je predmet bio iznimno složen ili je odboru trebalo vremena da dođe do odluke s kojom bi na kraju dana bio zadovoljan. Koje god od tih objašnjenja bilo točno, ono ne govori u prilog neovisnosti i kredibilitetu tog postupka – rekla je. Naglasila je kako se ne radi o njezinoj osobnoj povrijeđenosti, nego o pitanju standarda ponašanja koje Gradska skupština želi postaviti svojim zastupnicima. – Pitanje nije jesam li ja simpatična ili nesimpatična sugovornica. Pitanje je smije li izabrani zastupnik, pod svojim imenom i funkcijom, javno diskvalificirati kolegicu zastupnicu kao osobu koja, prema njegovim riječima, vrijeđa i maltretira ljude. I to bez stvarnih dokaza – poručila je Dogan.

Odgovarajući na prozivke, Dujmović je ustvrdio da je objavio isključivo javno dostupnu snimku sa službenog prijenosa sjednice te da nije učinio ništa što bi predstavljalo povredu Kodeksa. – Ako tražite zaštitu od diskreditiranja u ovakvoj situaciji, dajte ostavku, a ne tražite od Etičkog odbora da vas zaštiti od same sebe i vašeg ponašanja te dijeljenja javno vidljivog ponašanja – rekao je Dujmović. Dodao je kako je D. Dogan nakon objave snimke nudila različita objašnjenja te ustvrdio da javnost ima pravo vidjeti ponašanje izabranih dužnosnika. – Meni je jasno da vam je neugodno i da se pokušavate nekako izvući iz te situacije, ali pisanjem objava, prepirkama na Facebooku i ovakvim govorima ne pomažete si. Javnost to vidi i javnost vam se tako i obraća. Mislim da bi vam najbolje bilo da jednostavno ponudite ispriku i da prijeđemo preko ove situacije – kazao je.

Njegove riječi izazvale su burnu reakciju D. Dogan, koja ga je optužila da je tijekom rasprave iznio niz neistinitih tvrdnji. – Kolega Dujmović, imate sreću da vas ne mogu tužiti zato što ste sada iznijeli hrpetinu neistina. Ozbiljno ste iznijeli hrpetinu neistina – uzvratila je. – Kolega Dujmović, onak, oladite se malo. Ja znam da vi sad hoćete tu ispasti frajer, da vam je ovo seksi priča i da ćete to podijeliti na društvenim mrežama. Ali ako ste se vi prepoznali u toj priči, onda primite moje saučešće. Nađite si rješenje – poručila mu je zastupnica.