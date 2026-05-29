FOTO Trumpov nestašni diplomat (51) 'pobjegao' u Italiju s mladom manekenkom: ‘Ona ga briše s mreža, a on dovodi druge žene‘

Američki veleposlanik u Namibiji, John Giordano (51), našao se u središtu pozornosti javnosti i političkih krugova nakon što je uočen na luksuznom odmoru u europskom ljetovalištu Portofinu. Giordano provodi vrijeme tisućama kilometara daleko od svoje diplomatske dužnosti u Africi, i to u društvu svoje dugogodišnje djevojke, tridesetogodišnje manekenke i poduzetnice Pritike Swarup. Par je viđen kako uživa uz bazen i na večerama u ekskluzivnim talijanskim restoranima, što je ponovno pokrenulo rasprave o nekonvencionalnom i ležernom načinu života ovog visokog diplomata. Izvori bliski Giordanu opisuju ga kao čovjeka koji već godinama njeguje imidž "playboya" i neženje, često boraveći u elitnim društvenim krugovima u Miamiju, New Yorku i Hamptonsu, gdje se redovito druži s utjecajnim obiteljima poput grčkih milijardera Catsimatidis.

Iako fotografije s talijanske rivijere prikazuju idiličan par, upućeni izvori otkrivaju da je njihova višegodišnja veza iznimno turbulentna. Insajderi tvrde da su Swarup i Giordano u posljednje dvije godine prekidali najmanje dva puta. Prema navodima izvora, diplomat s jedne strane žuri u brak, dok s druge strane redovito ugrožava vezu tražeći druge romantične prilike. „Znao bi dovesti drugu djevojku u Mar-a-Lago dok je bio u vezi s Pritikom, a potom bi jednostavno ostavio svoju stalnu djevojku kako bi se zabavljao s njom“, izjavio je za strane medije izvor s izravnim saznanjima o Giordanovu privatnom životu. Ova dinamika vidljiva je i na društvenim mrežama. Dok Giordano navodno namjerno ostavlja zajedničke fotografije na svojim profilima čak i tijekom prekida, Swarup ga potpuno briše sa svog profila čim nastupe problemi. Posljednju zajedničku fotografiju objavila je sredinom travnja tijekom posjeta Vatikanu.

— World Waves (@worldwavesmedia) May 28, 2026

Pritika Swarup, inače diplomantica prestižnog Sveučilišta Columbia, uspješan je svjetski model, globalna veleposlanica humanitarne organizacije Operation Smile te osnivačica linije za njegu kože Prakti. Par je prvi put službeno fotografiran zajedno 2021. godine u New Yorku, a otada su viđani na prestižnim događanjima diljem Europe – od Sardinije i Cannesa do Royal Ascota u Engleskoj. S druge strane, John Giordano je pravnik po struci i dugogodišnji politički akter lojalan Donaldu Trumpu. Služio je kao zamjenik glavnog savjetnika u Trumpovom tranzicijskom timu 2016. godine te kao američki predstavnik u Općoj skupštini UN-a. Prije preuzimanja veleposlanstva u Namibiji krajem 2025. godine, nakratko je (svega tri tjedna) obnašao dužnost saveznog tužitelja za okrug New Jersey.

Prije veze sa Swarup, Giordano je bio u braku s Yasminom Marcelle Moukarzel, bogatom nasljednicom utjecajne obitelji koja posjeduje veliku tvrtku za proizvodnju pšenice u Gani. Vjenčali su se 2017. godine na glamuroznoj ceremoniji u Philadelphiji, no izvori potvrđuju kako je taj brak u međuvremenu završio službenim razvodom. Veleposlanstvo SAD-a u Namibiji i State Department za sada nisu odgovorili na službene upite novinara u vezi s Giordanovim izbivanjem s diplomatske dužnosti, kao ni o detaljima njegova privatnog života. Komentar su uskratili i sami akteri ove priče.