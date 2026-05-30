Stižu prve reakcije iz Rusije: 'Odgovor se neće dugo čekati'

Nakon pada drona na stambenu zgradu u jugoistočnoj Rumunjskoj, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe, pristižu i prve rekacije iz Rusije. Naime, europski su čelnici oštro osudili incident, okrivili Rusiju te istakli kako je nužno više ulagati u sigurnost te obranu. Ruski dužnosnici su, prema izjavama koje je do sada prenio TASS, poprilično šturo komentirali događaj.

Ruski predsjednik Vladimir Putin upoznat je s incidentom, no glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije želio detaljno komentirati ono što se dogodilo. Naime, on je skrenuo pozornost na to da se Putin i rusko izaslanstvo nalaze u Astani te da su potpuno usredotočeni na bilateralne rusko-kazahstanske odnose, kao i na teme Euroazijske ekonomske unije (EAEU). "Ono što se tamo dogodilo ni na koji se način ne odnosi ni na jednu ni na drugu kategoriju", poručio je.

Maria Zakharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, komentirala je za TASS zatvaranje ruskog konzulata u Rumunjskoj i proglašenje konzula personom non grata. "Odgovor na proglašenje ruskog generalnog konzula personom non grata i zatvaranje generalnog konzulata neće se dugo čekati”, poručila je

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev poslao je poruku preko platforme X u kojoj je žestoko zaprijetio članicama Europske unije. "Građani zemalja EU, trebali biste shvatiti da su vaše vlasti jednostrano ušle u rat s Rusijom. Stoga budite oprezni i ne dajte se ničemu iznenaditi. Mirnom snu je kraj. Ali znate koga pitati zašto!", naveo je.

Uz to, TASS je danas objavio njegovu izjavu u kojoj ističe da su zemlje Europske unije izravno uključene u rat protiv Rusije. "Europski dronovi, njihove komponente i drugo oružje - a da ne govorimo o obavještajnim podacima - dio su svakodnevnih napada na našu zemlju. Ono što rade dovodi do štete na domovima i civilnih žrtava. Odgovornost za sve ovo, uključujući teroristički napad na Starobelsk, leži na jadnicima poput Ursule [von der Leyen], Merza, Macrona, Starmera i ostalih gadova", poručio je.