Rusi su izvukli svoj 'iranski poučak', ne bi bilo loše da o tome razmisle i lideri 'koalicije voljnih'

Dok je pozornost cijelog svijeta zadnjih mjesec dana bila usmjerena na američko-iranske mirovne pregovore, koji baš ne idu najbolje, bar ne za američku stranu, pa je razumno očekivati kako će svakog trenutka eskalirati, dotle je nešto sjevernije, na rusko-ukrajinskom bojištu, konflikt dramatično eskalirao. Kao što znamo, Rusi su prošle nedjelje izveli hipersonični napad na Kijev (dobro, malo pokraj) sustavom Orešnik. Taj je napad izveden, kako su priopćili Rusi, u znak odmazde za napad na učenički dom u Staroblisku u Luhanskoj oblasti, u kojem je ubijeno osamnaestero studenata, uglavnom djevojaka. No to je moguće bio samo povod, pravi razlog zadnje eskalacije vjerojatno je u tome što Ukrajinci u zadnje vrijeme nanose sve ozbiljnije štete ruskim strateškim energetskim postrojenjima kako bi im smanjili mogućnosti za financiranje rata.