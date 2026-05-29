Kada je najbolje vrijeme za obaviti veliku nuždu? Stručnjaci otkrili zlatno pravilo za zdravu probavu

Odlazak na veliku nuždu trebao bi biti visoko na listi prioriteta svake osobe jer je to ključna faza prirodnog procesa detoksikacije tijela. Tim se putem iz organizma izbacuju neprobavljiva prehrambena vlakna, višak bakterija, metabolički otpad i žučne kiseline. Mnogo je već rečeno o tome kako izgleda zdrava stolica - općenito, trebala bi biti srednje do tamno smeđe boje, mekana, ali čvrsta te nalikovati glatkom trupcu. Na njezin oblik, boju i konzistenciju utječe sve, od prehrane i unosa tekućine do crijevnih bakterija i lijekova koje koristite. Međutim, koliko je važno vrijeme kada obavljate nuždu i može li ono utjecati na zdravlje probavnog sustava? Dva vodeća gastroenterologa dala su odgovor na ovo staro pitanje i objasnila postoji li zaista najbolje vrijeme za pražnjenje crijeva.

Iako mnogi misle da je svakodnevno pražnjenje crijeva nužno, stručnjaci se slažu da je to zapravo mit. Normalan raspon učestalosti kod zdravih odraslih osoba kreće se od tri puta dnevno do tri puta tjedno, a čak 98 posto ljudi uklapa se u taj okvir. "Jedna do dvije čvrste stolice dnevno čine se povezane s najzdravijim crijevnim mikrobiomom i najmanjom količinom toksina u krvi", rekla je gastroenterologinja dr. Sabine Hazan za New York Post. Dr. Jason Korenblit, stručnjak za probavno zdravlje, dodaje da bi stolica trebala prolaziti lako i ostaviti osjećaj potpunog pražnjenja. Ključna je redovitost, a ne strogo propisan broj. Manje od tri pražnjenja tjedno, osobito ako je stolica tvrda i praćena naprezanjem ili bolovima, može ukazivati na zatvor, dok vrlo česte i vodenaste stolice mogu biti znak proljeva.

Svaka osoba ima svoj cirkadijalni ritam, 24-satni unutarnji biološki sat koji regulira ključne funkcije poput ciklusa spavanja i budnosti, oslobađanja hormona i tjelesne temperature. Dr. Korenblit ističe da taj unutarnji sat također upravlja dnevnim ritmom crijeva. Tijekom dana debelo crijevo je obično aktivnije, dok se noću njegov rad usporava kako bi se tijelo odmorilo. Taj je ritam oblikovan satom mozga, obrocima, hormonima, živcima i vlastitim satom crijeva. Promjene u spavanju, prehrani, putovanjima, razini stresa ili radnom rasporedu mogu poremetiti ovaj osjetljivi ritam i uzrokovati probavne smetnje, što potvrđuje snažnu vezu između mozga i probavnog sustava.

Mnogi ljudi osjete potrebu za pražnjenjem crijeva unutar nekoliko minuta do otprilike sat vremena nakon jela, što je posljedica takozvanog gastrokoličnog refleksa. "To je normalan refleks pri kojem želudac šalje poruku debelom crijevu: 'Napravi mjesta, hrana je upravo stigla'", objašnjava Korenblit. Važno je napomenuti da stolica koja se izbaci nedugo nakon obroka nije hrana koju ste upravo pojeli, već stariji sadržaj koji se već nalazio u debelom crijevu. Kod većine zdravih odraslih osoba, hrani je potrebno otprilike jedan do tri dana da prođe kroz cijeli probavni sustav i bude eliminirana.

Kada je idealno vrijeme za pražnjenje crijeva?

"Jutro je obično najbolje vrijeme", tvrdi dr. Hazan. Vaše debelo crijevo budi se zajedno s vama i počinje se znatno jače kontrahirati nakon što ustanete. Uz to, jutarnji porast kortizola, glavnog hormona stresa u tijelu, dodatno pomaže pokrenuti stvari. Kortizol obično doseže vrhunac u rano jutro, otprilike 30 do 45 minuta nakon buđenja, čime prirodno potiče rad crijeva. Ova vijest posebno je dobra za ljubitelje kave, jer kava također pokreće gastrokolični refleks i oslobađanje gastrina, probavnog hormona koji pojačava mišićne kontrakcije u crijevima. Doručak također može potaknuti pražnjenje, zbog čega mnogi ljudi osjete potrebu za odlaskom na WC nakon buđenja, ispijanja toplog napitka ili prvog obroka. Ipak, Korenblit napominje da je zdravo pražnjenje crijeva u podne ili navečer sasvim u redu ako je to vaš uobičajeni obrazac.

Trebate li se prisiljavati na raspored?

Stručnjaci se slažu da je puno bolje slušati svoje tijelo nego ga pokušavati prisiliti na strogi raspored. Pretjerano naprezanje ili predugo sjedenje na WC školjci može uzrokovati neugodne zdravstvene probleme poput hemeroida i disfunkcije zdjeličnog dna. Umjesto toga, Korenblit preporučuje da poslušate poziv prirode kada se javi, osigurate si neometano vrijeme u kupaonici, sjednete pet do deset minuta, opustite se i dišete. Ako pomaže, možete koristiti i mali stolac za noge kako biste postigli prirodniji položaj za pražnjenje. Ako ne uspijete, jednostavno pokušajte ponovno kasnije. Cilj nije postići savršeno vrijeme, već uspostaviti obrazac koji je za vas ugodan, predvidljiv i zdrav.

Kako poboljšati probavu i uspostaviti rutinu?

Sve veća svijest o važnosti probave dovela je i do novih trendova, a jedan od njih je takozvani "fibermaxxing", koji podrazumijeva svjesno povećanje unosa vlakana. Prehrana bogata vlaknima iz voća, povrća, cjelovitih žitarica i mahunarki ključna je za formiranje voluminozne i mekane stolice. Preporučeni dnevni unos je oko 25 do 30 grama. Uz vlakna, presudna je i hidratacija jer nedovoljan unos tekućine može dovesti do tvrde stolice i zatvora. Tjelesna aktivnost također igra važnu ulogu jer redovito kretanje potiče peristaltiku, odnosno mišićne kontrakcije koje pomiču hranu kroz probavni sustav, dok sjedilački način života povećava rizik od konstipacije.

Ne treba zanemariti ni utjecaj mentalnog zdravlja i crijevnog mikrobioma. Stres može značajno utjecati na probavu putem "osi crijeva-mozak" i uzrokovati simptome poput proljeva ili zatvora. S druge strane, zdravlje i raznolikost mikroorganizama u našim crijevima, poznatih kao mikrobiom, imaju ključnu ulogu u probavi. Uravnotežen mikrobiom pomaže u razgradnji hrane i održavanju zdravlja crijevne sluznice, a njegova se ravnoteža može podržati konzumacijom fermentirane hrane poput jogurta, kefira i kiselog kupusa, koji su prirodni izvori probiotika. Zaključno, iako ne postoji strogo pravilo, znanstveni konsenzus usmjeren je na slušanje vlastitog tijela i usvajanje navika koje podržavaju zdravlje cjelokupnog probavnog sustava.