Prvi put u 4 godine rata ranjeni građani NATO-a: 'To nisu pogreške. To je Putinova provokacija'

Pad ruskog drona kamikaze na stambenu zgradu u istočnom rumunjskom gradu Galatiju, blizu granice s Ukrajinom i Moldavijom, označio je značajnu i krvavu prekretnicu u četverogodišnjem sukobu, piše britanski Daily Mirror. Iako su ruske bespilotne letjelice već nekoliko puta prešle rumunjsku granicu, ovo je prvi put da su građani jedne članice NATO saveza stvarno ozlijeđeni, što sa sobom nosi opasnost od nove, vrlo opasne faze eskalacije sukoba na europskom tlu. Preciznije, u incidentu su lakše ozlijeđeni majka i dijete, a deseci stanara su evakuirani.

Urednik za obranu i sigurnost Daily Mirrora, Chris Hughes, u svojoj analizi ističe kako je ovaj događaj jasan znak da Europa više ne uživa u miru koji je uslijedio nakon Drugog svjetskog rata. Rat u Ukrajini sve se više prelijeva preko granica kroz špijunažu, kibernetičko ratovanje, atentate, a sada i kroz izravne udare na teritorij NATO-a.

Prema izvješću rumunjskih hitnih službi, eksplozivni teret drona u potpunosti je detonirao na desetom katu stambene zgrade, izazvavši požar. Oko 70 stanara hitno je evakuirano, dvoje ljudi primilo je liječničku pomoć zbog ogrebotina, a vojska je odmah podigla borbene avione F-16 i helikoptere.

Dok će Kremlj pred domaćom publikom incident vjerojatno opravdavati kao "ratnu žrtvu" ili nenamjernu pogrešku unutar sukoba u Ukrajini, dužnosnici susjednih zemalja ne vjeruju u tu verziju. Poljski podtajnik za trgovinu Michał Baranowski oštro je osudio ovaj upad. "To nisu pogreške. To su provokacije. Situacija je iznimno ozbiljna. Teško je uopće prenaglasiti razmjere ove eskalacije", upozorio je Baranowski. Napad je odmah izazvao oštre reakcije najviših dužnosnika. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je ruski "agresivni rat" i poručila da je Moskva ovim činom "prešla još jednu liniju". Iz samog NATO-a stigla je osuda "ruske nepromišljenosti", no vojni analitičari upozoravaju da same riječi neće imati utjecaja na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kako navodi Daily Mirror, unutar Kremlja vojni planeri vjerojatno već prebacuju krivnju, a neki dužnosnici zrakoplovstva mogli bi se suočiti s disciplinskim mjerama. Ipak, Daily Mail smatra da će sam Putin pokušati izvući korist iz ovog incidenta. On će na ovo gledati kao na vrstu demonstracije moći, još jednu prijetnju i način na koji "gurka" i upozorava NATO, dok istovremeno pokušava izvući maksimum iz bilo kakvog budućeg mirovnog sporazuma o Ukrajini. Svjetski čelnici procijenili su da su posljedice mogle biti daleko gore, no stvarni odgovor NATO-a vjerojatno će ostati ispod praga općega rata. Očekuje se da će ovaj incident potaknuti ubrzanu isporuku napredne protudronske i raketne tehnologije u istočnu Europu te pojačati tajne operacije protiv Rusije kako bi se obuzdala daljnja agresija Kremlja.