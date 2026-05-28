SNIMKA IZ ISTRE

Austrijanka otišla na plažu u Hrvatsku, a onda odmah alarmirala tamošnje medije: 'Upozorite ljude'

VL
Autor
Mateja Papić
28.05.2026.
u 20:15

Austrijski Kronen Zeitung objavio je videočlanak u kojem upozorava turiste na oprez tijekom kupanja u okolici Poreča.

Austrijski medij Kronen Zeitung objavio je upozorenje za sve turiste koji planiraju odmor na hrvatskoj obali, nakon što je njihova čitateljica snimila opasnu kompas meduzu u plićaku blizu Vrsara u Istri. "Budite oprezni, otrovne meduze na hrvatskoj obali", stoji u naslovu teksta austrijskog lista.

Kako prenosi Krone.at, čitateljica je krenula na kupanje kako bi se rashladila, no u moru je odjednom uočila prepoznatljive smeđe šare i odmah izvukla kameru. Stručnjaci na koje se austrijski list poziva već duže vrijeme upozoravaju na ovu vrstu koja se sve češće pojavljuje u sjevernom dijelu Jadrana. "Stručnjaci ističu da se ova meduza lako prepoznaje po tamnim prugama u obliku slova V na žućkasto-smeđem klobuku. Ipak, njezine lovke su ono što predstavlja najveću opasnost", navodi se u tekstu Kronen Zeitunga.

Austrijski list podsjeća svoje građane, ali i sve kupače, da dodir s lovkama kompas meduze može izazvati jake bolove, žarenje, crvenilo i natečenost kože. Posebno upozoravaju da se životinje ne diraju čak ni ako izgledaju mrtve na plaži, jer njihove žarnice i dalje mogu izlučiti otrov. U slučaju kontakta s meduzom, stručnjaci savjetuju da se zahvaćeno mjesto obavezno ispere morskom vodom te da se koža nikako ne trlja. Ako se pojave jače tegobe, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Da podsjetimo, kompas meduze su male, žuto-smeđe morske meduze prepoznatljive po oznakama u obliku slova V na klobuku, zbog čega podsjećaju na kompas. Žive u Atlantskom oceanu i Sredozemlju, a sve su češće i u sjevernom i južnom Jadranu. Njihov kontakt s kožom može izazvati vrlo bolne opekline jer imaju 24 lovke koje sadrže žarne stanice. Iako obično ne uzrokuju teške posljedice, kod osjetljivih osoba mogu izazvati jače alergijske reakcije, a u rijetkim slučajevima i ozbiljnije komplikacije ako dođu u kontakt sa sluznicama ili se progutaju. 

Stručnjaci savjetuju da se ubodeno mjesto ispire isključivo morskom vodom (ne slatkom), može se koristiti rashlađujuća krema, a liječniku se treba javiti samo u slučaju jače alergijske reakcije. Sezona pojave je uglavnom u svibnju i rano ljeto, a građani i turisti se pozivaju da ih ne diraju i prijave njihovu pojavu nadležnim centrima.

GR
Grundl
20:52 28.05.2026.

Stravično, jezivo, svirepo i brutalno. A pošto je kuglica sladoleda?

CA
Carabit
00:03 29.05.2026.

Toliki tekst o opasnoj meduzi bez neke fotografije, ali zato je uz tekst zmija prikazana. Valjda je djelotvornije skupa zmija i meduza da se odvrate turisti.

GA
Gale007
06:30 29.05.2026.

Pocelo je, kao i svake godine.... Hvala medijima, znaci ove godine je Istra na meti. A ta "Austrijanka" dali je probala brudet od Kampas meduze?

