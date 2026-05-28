TRUMPOVO PRIMIRJE BEZ MIRA

Radikal Smotrich: 'Za svaki Hezbollahov dron srušiti 100 zgrada u Bejrutu'

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Hassan Haidar Diab
28.05.2026.
u 22:02

Iran poručuje da američki udari na područje Bandar Abbasa predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i Povelje UN-a

Dok se SAD i Iran i dalje nalaze u osjetljivome diplomatskom procesu zbog mogućeg sporazuma, situacija na terenu naglo se pogoršala. SAD je presreo i oborio četiri iranska drona te izveo udare na vojni objekt na jugu Irana u noći sa srijede na četvrtak. Iran je uzvratio napadom na američku bazu, što predstavlja najtežu izravnu eskalaciju od 8. travnja i stupanja primirja na snagu.

Ova nova razmjena udara dodatno potvrđuje krhkost primirja i povećava rizik njegova potpunog kolapsa. Istodobno se osjećaju i globalne posljedice, ponajprije u rastu cijena nafte i pojačanoj nesigurnosti na energetskim tržištima. Sve veća zabrinutost odnosi se na mogućnost širenja sukoba na širu regiju, osobito u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih svjetskih pomorskih ruta.

Ključne riječi
primirje rat Izrael SAD Iran

