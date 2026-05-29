Taksist u Zagrebu vožnju naplatio 320 eura: 'Čovjek je plakao, ostao je bez novca. To je organizirani kriminal'

Novi slučaj astronomskog računa za taksi vožnju u Zagrebu izazvao je ogorčenje među građanima, a zaposlenica jedne trgovine na zagrebačkom aerodromu tvrdi da je svjedočila potresnoj sceni starijeg muškarca koji je ostao bez novca nakon vožnje taksijem od centra grada do zračne luke. "Čovjek mi je plakao u trgovini, to je strašno, to je organizirani kriminal", rekla je za 24sata I.M., zaposlenica trgovine na zagrebačkom aerodromu. Kako je ispričala, muškarac joj je pokazao račun prema kojem mu je vožnja od centra Zagreba do aerodroma naplaćena čak 320 eura.

"Radim na aerodromu, došao je stariji gospodin i rekao mi je da nema više novca jer mu je taksist naplatio vožnju 320 eura, zamolila sam ga da slikam račun, a nakon toga smo otišli na policiju koja nam je rekla da ne mogu ništa pošto je račun već izdan", ispričala je I.M. Dodala je da je nakon toga kontaktirala i Državni inspektorat, no tvrdi kako su joj rekli da u ovom slučaju ne mogu reagirati. "Taj gospodin, taksist, poznat je po tome što naplaćuje tako skupe vožnje", rekla je.

Prema javno dostupnim financijskim podacima, tvrtka koja je navedena na računu je tijekom 2024. godine imala dva zaposlenika s prosječnom plaćom od 422 eura. Ukupni prihodi iznosili su 41 tisuću eura, dok je neto dobit bila 7.400 eura. Ovo nije prvi put da se ta tvrtka spominje u medijima zbog visokih cijena vožnje. Početkom godine javio se muškarac koji je tvrdio da mu je vožnja od svega četiri kilometra naplaćena 250 eura, a tvrdio je da se radi o istom taksistu. Vozač je tada tvrdio da je putnik tijekom vožnje mokrio po sjedalu te da je upravo zbog toga naplatio 250 eura za kratku relaciju. O istom vozaču pisalo se i prije dvije godine kada je jednoj ženi vožnja od svega 3,5 kilometara naplaćena čak 70 eura.