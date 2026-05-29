NOVI DETALJI POŽARA

VIDEO Poznatom poduzetniku u Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija? 'Došli su s kanisterima, sve je buknulo'

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
29.05.2026.
u 14:34

U vatrenoj stihiji uništena su dva luksuzna Lamborghinija, a oštećeno je još nekoliko vozila te dijelovi stambene zgrade i parkirališne nadstrešnice.

Požar koji je tijekom noći na petak zahvatio parkiralište uz stambenu zgradu u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici prouzročio je veliku materijalnu štetu i pokrenuo opsežnu policijsku istragu. U vatrenoj stihiji uništena su dva luksuzna Lamborghinija, a oštećeno je još nekoliko vozila te dijelovi stambene zgrade i parkirališne nadstrešnice.

Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti događaja te analizira snimke videonadzora s mjesta požara kako bi utvrdili je li požar bio podmetnut. Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, vatra je najprije zahvatila dva Lamborghinija u vlasništvu tvrtke poznatog građevinskog poduzetnika, nakon čega se proširila na vozila parkirana u neposrednoj blizini. Osim dva potpuno uništena luksuzna automobila, oštećena su još četiri vozila, pročelje stambene zgrade te konstrukcija parkirališne nadstrešnice.

Trenutak kada je buktinja progutala Lamborghini u Velikoj Gorici

Da bi požar mogao biti posljedica namjernog čina tvrde i svjedoci koji su pratili događaj. Prema pisanju Veronike Miloševski za 24sata, nekoliko svjedoka ispričalo je kako su neposredno prije izbijanja požara primijetili dvojicu maskiranih mladića koji su iz smjera groblja došli noseći kanistere.

"Stali su u dvorištu nekoliko sekundi i promatrali automobil. Polili su prednji desni kotač i zapalili ga. Sve je odmah buknulo", ispričali su svjedoci za 24sata. Dodali su kako je jedan od mladića pobjegao čim je planuo prvi plamen, dok je drugi nakratko ostao na mjestu događaja prije nego što se i on udaljio. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila točan uzrok požara i eventualnu odgovornost osoba koje bi mogle biti povezane s ovim događajem.
Avatar Le-Freak
Le-Freak
14:47 29.05.2026.

Moras biti teski krkan parkirati tako skupe automobile na javnome mjestu jer nemas garazu.

VL
.
14:44 29.05.2026.

A poznati poduzetnik se zove … ?

Avatar FACA00
FACA00
14:59 29.05.2026.

Kada saznamo ime bit će još poznatiji i šire....

