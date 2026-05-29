Poljaci bjesne na Zelenskog, prijete mu oduzimanjem najvišeg ordena: 'Pokazao je da Ukrajina nije spremna biti dio europske obitelji'

Poljski predsjednik zaprijetio je da će ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najviše poljsko državno odlikovanje. Do ove eskalacije u odnosima došlo je zbog spora oko zločina počinjenih tijekom Drugog svjetskog rata, a cijeli je slučaj ponovno otvorio duboke povijesne tenzije u trenutku kada je Varšava jedan od najbližih saveznika Kijeva u ratu protiv Rusije, piše Financial Times.

Spor je izbio nakon što je ukrajinski predsjednik odao počast bivšoj nacionalističkoj sili koju Poljska krivi za ubojstva etničkih Poljaka tijekom 1940-ih godina. Konkretno, Zelenski je ranije ovog tjedna preimenovao jednu jedinicu specijalnih snaga u „heroje UPA-e“ (Ukrajinske ustanike vojske). UPA se borila za neovisnost Ukrajine, ali je u Poljskoj i dalje duboko kontroverzna zbog svoje uloge u pokoljima u Voliniji, gdje je tijekom Drugog svjetskog rata na području današnje Ukrajine ubijeno oko 100.000 etničkih Poljaka.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki, inače povjesničar po struci, izjavio je u petak da će poseban odbor sljedećeg mjeseca odlučiti hoće li Zelenskom opozvati Orden bijelog orla, koji mu je uručen 2023. godine. „Ukrajinski čelnik pokazao je da Ukrajina nije spremna biti dio europske obitelji“, oštar je bio Nawrocki, dodavši: „Jer u europskoj obitelji ne možete veličati bandite i ubojice koji su ubijali žene i djecu, koji su ubijali Poljake.“

Potez Zelenskog kritizirao je i poljski premijer Donald Tusk, istaknuvši kako on „povređuje našu povijesnu osjetljivost“ te „nepotrebno podiže pitanje povijesnih razlika na prilično uznemirujuću razinu“. Tusk je pritom otvoreno upozorio da bi ovaj sukob mogao ići na ruku Rusiji. „Očekivao bih od obojice predsjednika da se izdignu iznad ovih povijesnih emocija i pokušaju izgraditi ovo teško, ali nužno poljsko-ukrajinsko prijateljstvo i suradnju“, poručio je Tusk, napomenuvši da će u protivnom „Kremlj uistinu imati razloga za slavlje“.

S druge strane, pojedini ukrajinski političari žestoko su uzvratili Poljskoj. Andrij Sadovji, gradonačelnik Lavova na zapadu Ukrajine, napisao je na društvenoj mreži X kako će ono što je Nawrocki pokrenuo „nažalost, također ostati zapamćeno“. Sadovji je pozvao na mudrost i prestanak „cjepidlačenja oko naziva ukrajinskih vojnih postrojbi“ te naglasio kako se treba usredotočiti na potporu vojsci koja drži najveću bojišnicu u Europi od Drugog svjetskog rata. Istovremeno, Serhij Sternenko, savjetnik ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova, optužio je Poljsku da sada „namjerno potiče sukob protiv države koja je štiti“.

Povijesne tenzije između dviju zemalja tinjaju već dulje vrijeme – od poljskih zahtjeva za ekshumaciju etničkih Poljaka do ukrajinskog osporavanja odluke poljskog parlamenta iz 2016. kojom su pokolji u Voliniji proglašeni genocidom. Ovaj najnoviji incident pogodio je i bivšeg poljskog predsjednika te dobitnika Nobelove nagrade za mir Lecha Wałęsu, koji je dugogodišnji pobornik Ukrajine. Wałęsa je na Facebooku objavio da više neće nositi bedž s ukrajinskom zastavom. „Zelenski je uvrijedio mene i sve naše ubijene sunarodnjake. Nastavit ću pomagati naciji u njezinoj borbi protiv Sovjeta, ali odbijam podržavati predsjednika Zelenskog!“ napisao je Wałęsa.

Ulje na vatru dolila je i činjenica da je dekret o preimenovanju postrojbe objavljen samo dan nakon što je Zelenski predsjedao ceremonijom ponovnog pokopa nacionalističke ličnosti Andrija Melnika. Melnik, koji je vodio ukrajinski pokret za neovisnost prije Drugog svjetskog rata, kasnije se zalagao za suradnju s nacističkom Njemačkom. Njegovi i ostaci njegove supruge premješteni su iz Luksemburga na nacionalno vojno groblje u Kijevu. Zbog ovog državnog sprovoda službeno je prosvjedovalo i Ministarstvo vanjskih poslova Izraela. U objavi na mreži X poručili su kako „nema mjesta ignoriranju povijesne istine i sjećanja na žrtve koje su ubili nacisti i njihovi suradnici“.