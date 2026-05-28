Hlađenje hrvatskoga gospodarstva počelo je i prije Vladinih mjera

Hlađenje hrvatskoga gospodarstva počelo je i prije mjera koje je u četvrtak predstavila Vlada, a prva procjena bruto domaćeg proizvoda za prvo tromjesečje 2026. potvrđuje da domaća ekonomija postupno ulazi u fazu sporijeg rasta. Usporavanje je vidljivo gotovo prema svim ključnim pokazateljima – od osobne potrošnje i investicija do izvoza i industrijske aktivnosti – pri čemu je gospodarstvo u prva tri mjeseca godine praktički stagniralo na kvartalnoj razini. Prema izvornim podacima, rast gospodarstva usporio je s 3,9 na 2,2 posto, što je najniža stopa kvartalnih rasta od kraja 2020.
Haha ne mogu se ekonomski analitičari i komentatori docekati loših vijesti . Hrvatska i dalje raste , ali je usporila . Jedina greška Hrvatske , rekli bi američki ekonomski stratezi je da je Hrvatska previše socijalna država i zbog togaa koči svoj razvoj. I previše države u ekonomiji