UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Policija spriječila ubojstvo: Pronašli muškarca s pištoljem koji je imao jasan plan

Gabrijela Čuljak Jurić
29.05.2026.
u 14:19

Muškarac je policiji izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije te da je u Hrvatsku ilegalno ušao prije nekoliko dana. Kod njega je pronađen pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo sedam komada streljiva, a s oružja je djelomično bio uklonjen tvornički broj

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Srbije kojeg sumnjiče za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te dogovora za počinjenje kaznenog djela.

Kako javljaju, osumnjičeni je pronađen u srijedu, 27. svibnja, u poslijepodnevnim satima u hotelskoj sobi na području Trešnjevke. Policijski službenici locirali su ga ciljanim operativnim radom, a prilikom postupanja utvrđeno je da kod sebe nema identifikacijske dokumente.

Muškarac je policiji izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije te da je u Hrvatsku ilegalno ušao prije nekoliko dana. Kod njega je pronađen pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo sedam komada streljiva, dok je s oružja djelomično bio uklonjen tvornički broj.

Prema informacijama koje je objavila PU zagrebačka, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni doputovao u Zagreb s namjerom organiziranja ubojstva jednog muškarca, a sve prema prethodnom dogovoru ostvarenom putem komunikacijske aplikacije. Policija sumnja i da je oružje nabavio protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te ga neovlašteno posjedovao zajedno sa streljivom i dijelovima oružja čije je držanje građanima zabranjeno.

Po završetku kriminalističkog istraživanja,  25-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku. Policija nastavlja daljnje postupanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.
OT
otrovnijezik
14:44 29.05.2026.

Da je prava država ne bi uopće bio u vijestima, pojeo bi ga mrak i više ga nikada ne bi našli.

SS
simpatican.simpa
14:23 29.05.2026.

Ovog nema ni u Alan Fordu, svaki dan policija korak ispred ubojica. Svaka čast.

SE
Serđo23
15:01 29.05.2026.

Policajci uvijek obave posao ! Sudstvo pod utjecajem moćnika mora popustiti!

