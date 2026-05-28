Thompsonov tim uzvratio SDP-u i srpskoj manjini: Poslali poruku koja će odjeknuti

Najava humanitarnog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru podigla je veliku prašinu i izazvala oštre podjele na lokalnoj političkoj sceni. Dok jedni u koncertu vide "festival domoljublja", predstavnici srpske nacionalne manjine te vukovarski SDP izričito se protive njegovu održavanju. Nakon burne rasprave na vukovarskom Gradskom vijeću, za Dnevnik Nove TV službeno se oglasio i menadžment popularnog pjevača. Iz menadžmenta Marka Perkovića Thompsona poručuju kako odbacuju bilo kakvo prebrojavanje krvnih zrnaca i naglašavaju da su svi stanovnici Vukovara prije svega građani Republike Hrvatske.

"Mi ne dijelimo građane po nacionalnosti niti govorimo o 'srpskoj zajednici' kao zasebnoj kategoriji, već o hrvatskim građanima koji žive u hrvatskom gradu i hrvatskoj državi. Smatramo da svaki građanin ima pravo na vlastiti glazbeni ukus i osobni stav. Oni kojima ovakva vrsta glazbe ne odgovara jednostavno ne moraju prisustvovati koncertu niti ga slušati. Vjerujemo kako kultura i glazba trebaju povezivati ljude, a ne biti povod za nove podjele", poručili su iz Thompsonova tima.

Da podsjetimo, ova reakcija uslijedila je nakon što je pitanje koncerta postalo glavna tema vukovarskog Gradskog vijeća, gdje je u jednom trenutku ozbiljno zaiskrilo između vijećnika. Dejan Drakulić iz SDSS-a javno je otvorio pitanje odgovornosti organizatora, najavljujući mogućnost podnošenja tužbi ako se na koncertu pojavi neprimjerena ikonografija ili pjesme koje promoviraju govor mržnje. Na njegove se riječi nadovezao Srđan Milaković iz DSS-a, ustvrdivši da Thompsonovi nastupi i sve što se veže uz njegov lik i djelo duboko vrijeđaju osjećaje i dostojanstvo srpske zajednice. Sličan stav dijeli i predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž, koji smatra da je dovođenje pjevača neprimjereno jer dodatno traumatizira i opterećuje građane.

S druge strane, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček oštro je uzvratio oporbi, podsjetivši Milakovića na njegove ranije kontroverzne izjave o operaciji Oluja. Pavliček je pritom odlučno stao u obranu projekta. "Bit će to jedan festival domoljublja koji grad Vukovar, grad heroja, zaslužuje. I svi oni koji će doći na koncert će doći sigurno u duhu zajedništva domoljublja, a ne u duhu mržnje prema bilo kome", poručio je gradonačelnik Vukovara. U pomirljivom tonu zaključio je raspravu zamjenik gradonačelnika iz reda srpske manjine Srđan Kolar, poručivši da će, unatoč njihovom protivljenju, inzistirati na tome da sve prođe u miru i bez incidenata koje nitko ne želi.