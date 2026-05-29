Procurila brojka: Evo koliko je Putin dosad potrošio na rat u Ukrajini, iznos je vrtoglav

Rat u Ukrajini postaje sve veći financijski teret za Rusiju, a najnoviji podaci pokazuju da je Moskva već značajno premašila planirane troškove vojne kampanje. Prema pisanju Financial Timesa, ruska država do sada je potrošila oko 28 milijardi dolara više nego što je bilo predviđeno za financiranje rata, što dodatno opterećuje državni proračun i otvara pitanja o dugoročnoj održivosti ratnih izdataka.

Prema dokumentima u koje je imao uvid Financial Times, ruski ministar financija Anton Siluanov upozorio je na ozbiljan rast proračunskog manjka te zatražio zamrzavanje dijela drugih državnih rashoda kako bi se osigurao novac za nastavak ratnih operacija. Rusija je ove godine za obranu i sigurnost predvidjela čak 16,84 bilijuna rubalja, odnosno približno 238 milijardi dolara. To predstavlja gotovo 40 posto ukupne državne potrošnje, što je jedna od najvećih razina vojnih izdataka od raspada Sovjetskog Saveza. Unatoč tome, ratni troškovi nastavili su rasti brže od očekivanja. Već do travnja proračunski deficit dosegnuo je oko 5,9 bilijuna rubalja, čime je premašen iznos koji je prvotno bio planiran za cijelu godinu.

Istodobno, rusko gospodarstvo pokazuje znakove usporavanja. Projekcije gospodarskog rasta za 2026. godinu smanjene su na svega 0,4 posto, dok stručnjaci upozoravaju da visoka vojna potrošnja, inflacija, manjak radne snage i pad prihoda od energenata sve snažnije pritišću ekonomiju. Dodatni problem predstavlja pad prihoda od nafte i plina, koji su tradicionalno jedan od glavnih izvora punjenja ruskog proračuna. Iako su geopolitičke napetosti na Bliskom istoku privremeno podigle cijene nafte, analitičari smatraju da to neće biti dovoljno da pokrije rastuće troškove rata.

Posljednjih mjeseci i ruski dužnosnici sve otvorenije govore o ekonomskim problemima koje uzrokuje dugotrajni rat. Analitičari upozoravaju da golema izdvajanja za vojsku smanjuju prostor za ulaganja u infrastrukturu, zdravstvo i socijalne programe, dok istodobno rastu pritisci na regionalne proračune diljem zemlje. Iako Kremlj i dalje nastavlja financirati ratni stroj, brojke pokazuju da cijena sukoba iz godine u godinu raste. Sve je više procjena da će Moskva, nastavi li se rat sadašnjim intenzitetom, morati donositi teške odluke između vojnih ambicija i stabilnosti vlastitog gospodarstva.