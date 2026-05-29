Mirovina sa 70 godina: manje novca i duži radni vijek?

Njemački mirovinski sustav ponovno je u središtu rasprava nakon informacija da se razmatra podizanje dobi za odlazak u mirovinu na 70 godina te smanjenje razine mirovina. Iako su takve tvrdnje brzo demantirane, otvorile su pitanje održivosti sustava koji je sve više opterećen starenjem stanovništva i manjkom radne snage.

Među onima koji se protive duljem ostanku u svijetu rada je 49-godišnji klesar Mentor Hasanaj, koji svakodnevno obavlja zahtjevne fizičke poslove. Smatra da je rad do 70. godine za njega nerealan. „Tijelo to jednostavno ne može izdržati." Dodaje kako političari često nemaju uvid u stvarne uvjete rada: „Za političare to nije problem, oni lijepo sjede u parlamentu, ali kada ste ovdje vani, u stvarnosti, onda stvari izgledaju drugačije."

S druge strane, 66-godišnji porezni savjetnik Manfred Mirling ne planira uskoro u mirovinu. Uvjeren je da mu iskustvo daje dodatnu sigurnost u poslu. „Što duže radite, postajete sigurniji i opušteniji." Za svoje starije kolege kaže: „Potpuno su bistri." Ističe da ga aktivnim održavaju znatiželja i otvorenost prema novim spoznajama.

Mirovinski savjetnik Mike Jäger upozorava da stvarnost mnogih građana izgleda znatno drukčije. Tijekom savjetovanja nerijetko svjedoči razočaranju budućih umirovljenika kada saznaju kolika će im biti primanja. „Dogodi se da ponekom poteku i suze", kaže Jäger piše DW.

Prema njegovim riječima, strah od siromaštva u starosti sve je izraženiji, zbog čega brojni građani ostaju raditi i nakon navršene dobi za umirovljenje. Istodobno upozorava da nisu samo fizički radnici izloženi ograničenjima. „I netko tko mnogo razmišlja i radi za računalom može s 55 godina reći:više ne mogu mentalno pružati takav učinak."

Aktualna rasprava ponovno je otvorila pitanje budućnosti njemačkog mirovinskog sustava. Dok jedni upozoravaju da fizički i psihički napori imaju svoje granice, drugi smatraju da dulji radni vijek nije problem. No svaka eventualna reforma koja bi uključivala odlazak u mirovinu sa 70 godina i niže mirovine mogla bi naići na snažan otpor javnosti.