U Saboru nastala žestoka svađa: 'Vama treba doživotna kazna ili strijeljanje bez suda'

Sabor je u petak jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića na njegov zahtjev zbog nespojivosti dužnosti, s obzirom na to da od 1. lipnja postaje potpredsjednik Europske središnje banke u Frankfurtu, ali prije toga razvila se burna rasprava između oporbe i HDZ-a.

"Zanimljivo je gledati kako čovjek pod čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu, prestižnu međunarodnu funkciju. Umjesto ozbiljne analize što je HNB morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno. Inflacija je pojela standard građana, odgovornost nitko nije preuzeo, a guverner je na kraju nagrađen", poručio je uoči glasanja SDP-ov Boris Piližota.

Marin Živković (Možemo!) podsjetio je da su godinama tražili porez na ekstraprofit, koji Vlada sada uvodi, kao mjeru borbe protiv inflacije. "Uvodite je samo zato što je došlo vrijeme da se napuni proračun. Priznali ste jučer da smo bili u pravu kad smo predlagali ove mjere, da je Plenković odgovoran za inflaciju, ali i dalje nemate hrabrosti i kapacitete da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i građane", rekao je.

Nakon toga je uslijedila razmjena optužbi o korupciji i kriminalu između vladajućih i oporbe te nabrajanje afera. HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar uzvratio je da je Možemo! u Zagrebu prikrivao kriminal, a iz Možemo! su odgovorili da premijer Andrej Plenković pije kavu s Božidarom Kalmetom, za što su predočili i fotografiju. "Izađite iz ormara i priznajte svima 'mi smo kriminalci' jer ste od ovog tjedna kriminalna organizacija. I ja ću vam čestitati i zaželjeti dobrodošlicu u klub koji ste sami osnovali prije nekoliko godina", rekao je HDZ-ov Mislav Herman.

Tko o čemu, HDZ o kriminalu, ustvrdila je SDP-ova Mirela Ahmetović. "U trenutku kad je izrečena, ne pravomoćna, ali ipak presuda, još jednoj vašoj notornoj lopini Kalmeti, vi imate obraza moralizirati ikome", dodala je, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković opomenuo ju je da ne može o ljudima koji nisu pravomoćno presuđeni govoriti na takav način. "Pogledajte si malo Rijeku i vaše naslijeđe. Vi ste, po tim kriterijima, isto lopov, korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo", rekao je.

U izvješću o radu policije o osuđeniku iz afere Hipodrom jasno piše da se radi o zločinačkom udruživanju, dodao je HDZ-ov Josip Đakić. SDP-ova Ivana Marković poručila je da je HDZ jedina stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju, a Jandroković ponovno apelirao na "reguliranje izričaja".

Kekin je istaknula da svi dobro pamte kako je Jandroković "cupkao" oko bivšeg premijera Ive Sanadera dok je "pljačkao Hrvatsku" te ga upitala je li ga posjetio u zatvoru. "Te teze da sam ja cupkao, to si možete objesiti za rep. Te teze puštate o meni već 20 godina, a ja sam ovdje devet godina kao predsjednik Sabora s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Ne cupkam ja, za razliku od vas koji cupkate oko načelnika općine kako bi kupili jeftine 'kvadrate' zemlje", odgovorio je Jandroković, a vladajući su mu zapljeskali.

"Propustili ste upozoriti Hermana, a mi nemamo niti nepravomoćnu niti pravomoćnu niti ikakvu presudu. Kosta Kostanjević nije bio naš član, a danas je vaš Kalmeta opet optužen da je kriv", rekla je Urša Raukar Gamulin (Možemo!). "Osjećam se prozvanim. Pričate o pljački državi, a mene se proziva zbog ispaljenih par metaka zbog kojih sam završio u istražnom zatvoru. Vi biste trebali dobiti doživotnu kaznu ili, kako su vaši komunistički učitelji učili, strijeljati bez suda", rekao je DP-ov Josip Dabro.

Govoreći o imenovanju Vujčića potpredsjednikom Europske središnje banke, Marin Piletić (HDZ) poručio je da je Hrvatska time dobila još jedno međunarodno priznanje te da će u najjačim financijskim institucijama sjediti dva hrvatska predstavnika. Uz Vujčića, tu je još i Marko Primorac u Europskoj investicijskoj banci, podsjetio je.

Nakon što je razriješen aktualni guverner s datumom 31. svibnja, Sabor će morati imenovati novog. Vladajući za novog guvernera predlažu Antu Žigmana, glasanje vjerojatno poslije 9. lipnja. Procedura je takva da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, uz mišljenje Odbora za financije. Odnosno klubovi zastupnika šalju Odboru za izbor prijedloge kandidata, a Odbor potom utvrđuje odluku koju predlaže na plenarnu sjednicu. Klubovi imaju rok do 1. lipnja za predlaganje kandidata, a vladajuća većina već je najavila kako će njihov kandidat biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFE Ante Žigman.

S obzirom na to da idućeg tjedna Sabor neće zasjedati, novi guverner izabrat će se kada se zastupnici vrate u saborske klupe, u tjednu plenarnog zasjedanja koji počinje 9. lipnja. Sabor je jednoglasno izglasao razrješenje aktualnog saziva Upravnog odbora Zaklade za znanost kojima istječe mandat te imenovao sedam članova novog saziva.

Dražen Vikić Topić, Slavko Perica i Milan Mesić nastavljaju s radom, a četvero novih su Ivana Miličević, Sandro Nižetić, Josip Mikulić te Ana-Marija Musa, a kandidati su izglasani s 80 glasa 'za', tri 'protiv' i 29 suzdržanih. Sedam članova od 23 prijavljena kandidata Saboru na imenovanje predložila je Vlada na prijedlog znanstvenih institucija, visokih učilišta i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a na temelju javnog poziva.