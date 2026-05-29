Rumunjska može aktivirati članak 4. NATO-a, a već je povukla jedan potez protiv Rusije: 'Ozbiljan incident'

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu, a jedan se dron srušio na stambenu zgradu u jugoistočnoj Rumunjskoj, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe. Incident je izazvao žustre reakcije država članica NATO-a, od kojih su mnoge naglasile kako treba pojačati obranu istočnog krila saveza. Nicușor Dan, predsjednik Rumunjske, objavio je kako je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, a pad drona nazvao je najozbiljnijim sigurnosnim incidentom koji se dogodio na rumunjskom teritoriju od početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine.

"Najoštrije sam osudio ovo neprihvatljivo kršenje suvereniteta Rumunjske. Potpuna odgovornost leži na Ruskoj Federaciji čije ponašanje pokazuje potpuno nepoštivanje međunarodnog prava i sigurnosti građana države članice NATO-a. Zahvalio sam glavnom tajniku i saveznicima na solidarnosti te smo se dogovorili nastaviti blisku koordinaciju unutar NATO-a kako bismo ojačali našu obranu i istočno krilo, posebno protuzračnim i protudronskim sposobnostima. Rumunjska je snažan saveznik i neće prihvatiti da ruska agresija na Ukrajinu ugrožava sigurnost rumunjskih građana", naveo je.

Rumunjski portal Profit.ro prenosi kako je Nicușor Dan naveo da je ruski konzul u Constanci proglašen personom non grata te da će se konzulat zatvoriti. "Sinoć smo imali ozbiljan incident u kojem su ozlijeđena dva rumunjska državljanina i sva odgovornost pripada Rusiji", kazao je predsjednik.

Poljski državni tajnik Michał Baranowski izjavio je za Euronews da ruski upad drona u Rumunjsku, nakon niza sličnih incidenata, pokazuje da Europska unija više ne živi u mirnodopskim uvjetima. "Ovo nisu pogreške. Ovo su provokacije. Situacija je iznimno ozbiljna. Teško je precijeniti razmjere ove eskalacije", istaknuo je te se osvrnuo na članak 4. NATO-a koji još uvijek nije aktiviran.

"Vrlo jasno znamo tko je ovdje agresor. Naravno, na rumunjskoj vladi je da odluči hoće li aktivirati članak 4. NATO-a, što bi omogućilo konzultacije među saveznicima", naveo je Baranowski. Članak 4. NATO-a omogućuje bilo kojoj državi članici da zatraži hitne konzultacije kada smatra da su njezin teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost ugroženi. Oana Țoiu, ministrica vanjskih poslova Rumunjske, istaknula je da se incident "uklapa u kategoriju koja opravdava“ aktiviranje, prenosi Digi24.ro.

Nakon razgovora s rumunjskim čelnikom, oglasio se i glavni tajnik NATO-a. Pritom, oštro je kritizirao Rusiju te istaknuo kako ona predstavlja opasnost. "Potvrdio sam da je NATO spreman braniti svaki centimetar savezničkog teritorija. Nastavit ćemo jačati svoju spremnost za odvraćanje i obranu od bilo kakve prijetnje, uključujući prijetnje dronovima. Rusko neodgovorno ponašanje predstavlja opasnost za sve nas. Oni nastavljaju gađati civile i civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine. A prošla je noć ponovno pokazala da posljedice njihova ilegalnog agresorskog rata ne staju na granici. Ruski rat mora završiti, kao i rusko zanemarivanje sigurnosti civila. S naše strane, nastavit ćemo jačati naše odvraćanje i obranu kod kuće te nastaviti pružati potporu Ukrajini dok se brani od ruske agresije", poručio je Mark Rutte.

U nizu europskih čelnika koji su osudili incident bio je i premijer Andrej Plenković. "Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon što se još jedna opasna posljedica ruske agresije protiv Ukrajine proširila na teritorij NATO-a i EU", naveo je te dodao: "Oštro osuđujemo ovu nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom."