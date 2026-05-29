Ljudi zbog ovog čovjeka masovno zvali policiju: Svojom majicom uznemirio prolaznike u središtu hrvatskog grada

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog narušavanja javnog reda i mira, javljaju iz PU dubrovačko-neretvanske.

Kako je priopćila policija, muškarac se u četvrtak, 28. svibnja, oko podneva kretao središtem Cavtata odjeven u majicu s motivima koji simboliziraju agresorsku vojnu silu, odnosno postrojbe i vojnu opremu povezanu s agresijom na Hrvatsku tijekom Domovinskog rata.

Njegovo ponašanje izazvalo je uznemirenost i nelagodu kod većeg broja građana, zbog čega je policija zaprimila više dojava. Nakon zaprimljenih informacija policijski službenici pronašli su muškarca te ga priveli na kriminalističko istraživanje. Odjevni predmet koji je nosio pritom je oduzet uz potvrdu.

Policija je utvrdila da su njegovim postupanjem ostvarena obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, nakon čega je 35-godišnjak, uz optužni prijedlog, doveden na Općinski sud u Dubrovniku. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 700 eura.