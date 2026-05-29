Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBIO PAPRENU KAZNU

Ljudi zbog ovog čovjeka masovno zvali policiju: Svojom majicom uznemirio prolaznike u središtu hrvatskog grada

Cavtat: Panoramska slika Cavtata u ljetnom izdanju
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
29.05.2026.
u 12:03

Njegovo ponašanje izazvalo je uznemirenost i nelagodu kod većeg broja građana, zbog čega je policija zaprimila više dojava

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog narušavanja javnog reda i mira, javljaju iz PU dubrovačko-neretvanske.

Kako je priopćila policija, muškarac se u četvrtak, 28. svibnja, oko podneva kretao središtem Cavtata odjeven u majicu s motivima koji simboliziraju agresorsku vojnu silu, odnosno postrojbe i vojnu opremu povezanu s agresijom na Hrvatsku tijekom Domovinskog rata.

Njegovo ponašanje izazvalo je uznemirenost i nelagodu kod većeg broja građana, zbog čega je policija zaprimila više dojava. Nakon zaprimljenih informacija policijski službenici pronašli su muškarca te ga priveli na kriminalističko istraživanje. Odjevni predmet koji je nosio pritom je oduzet uz potvrdu.

Policija je utvrdila da su njegovim postupanjem ostvarena obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, nakon čega je 35-godišnjak, uz optužni prijedlog, doveden na Općinski sud u Dubrovniku. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 700 eura.
Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima
Ključne riječi
Grude Majica Kazna policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!