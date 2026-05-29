VIDEO Nevjerojatan podvig Ukrajine na bojištu: 'Preletio je 103 kilometra i uništio ruski kamion'

Ukrajinske snage ponovno su demonstrirale mogućnosti svojih bespilotnih sustava. Operater iz pogranične postrojbe "Phoenix" uspješno je izveo napad FPV dronom na rusku logističku metu udaljenu čak 103 kilometra od mjesta polijetanja, što bi moglo predstavljati novi rekord za ovu vrstu letjelica.

A Ukrainian Border Guard FPV drone from the "Phoenix" unit struck a Russian logistics truck 103km behind enemy lines — claimed as a world record for a standard quadcopter FPV with no relay assistance.



The unit noted that 70–80km strikes are now routine.



— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026

Prema navodima portala Censor.NET, cilj misije bio je vojni kamion smješten duboko na teritoriju pod ruskom kontrolom. Posebno je zanimljivo da je cijela operacija izvedena bez korištenja repetitora ili dodatnih sustava za pojačavanje signala, što ovaj pothvat čini još značajnijim.

Iz postrojbe "Phoenix" ističu kako je pronalazak prikladne mete bio gotovo jednako zahtjevan kao i sam let. Operateri su morali prijeći više od stotinu kilometara kako bi locirali odgovarajući cilj, dok su napadi na udaljenostima od 70 do 80 kilometara za njih već postali uobičajena praksa.