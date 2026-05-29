REKORDNI NAPAD

VIDEO Nevjerojatan podvig Ukrajine na bojištu: 'Preletio je 103 kilometra i uništio ruski kamion'

29.05.2026.
u 10:33

Iz postrojbe "Phoenix" ističu kako je pronalazak prikladne mete bio gotovo jednako zahtjevan kao i sam let

Ukrajinske snage ponovno su demonstrirale mogućnosti svojih bespilotnih sustava. Operater iz pogranične postrojbe "Phoenix" uspješno je izveo napad FPV dronom na rusku logističku metu udaljenu čak 103 kilometra od mjesta polijetanja, što bi moglo predstavljati novi rekord za ovu vrstu letjelica.

Prema navodima portala Censor.NET, cilj misije bio je vojni kamion smješten duboko na teritoriju pod ruskom kontrolom. Posebno je zanimljivo da je cijela operacija izvedena bez korištenja repetitora ili dodatnih sustava za pojačavanje signala, što ovaj pothvat čini još značajnijim.

Iz postrojbe "Phoenix" ističu kako je pronalazak prikladne mete bio gotovo jednako zahtjevan kao i sam let. Operateri su morali prijeći više od stotinu kilometara kako bi locirali odgovarajući cilj, dok su napadi na udaljenostima od 70 do 80 kilometara za njih već postali uobičajena praksa.
Rusija napad dronovi Ukrajina

