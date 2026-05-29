DOGOVOR S IRANOM

Vance: Postiže se napredak, no teško je reći hoće li Trump potpisati sporazum

Vice President Vance Speaks At TPUSA Event In Athens, Georgia
Foto: Chip Somodevilla/REUTERS
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
29.05.2026.
u 07:37

Axios je izvijestio da su uvjeti sporazuma uglavnom finalizirani do utorka, ali da obje strane još uvijek moraju zajamčiti odobrenje svojega političkog vodstva

 Američki potpredsjednik JD Vance u petak je dao do znanja da je odobrenje predsjednika Donalda Trumpa za mogući sporazum s Iranom daleko od izvjesnog, usred izvješća o tomu da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni dogovor o okončanju rata. Vance je novinarima u Zajedničkoj bazi Andrews rekao da su pregovarači "postigli velik napredak", ali da se o nekim točkama, među kojima su i moguća ograničenja iranskoga nuklearnog programa, još uvijek raspravlja.

"Pregovaramo s njima. Mislimo da pregovaraju, barem zasad, u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak", rekao je Vance, dodavši da nije sigurno hoće li Trump potpisati potencijalni sporazum. "Mislim da je teško točno reći kada će ili hoće li predsjednik potpisati MOU (memorandum o razumijevanju)", rekao je Vance.

"Nadamo se da ćemo nastaviti napredovati i da će predsjednik biti u poziciji u kojoj može podržati sporazum, ali to će očito tek naknadno biti određeno", dodao je. U četvrtak je novinska kuća Axios izvijestila je da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni sporazum kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskome nuklearnom programu. Navodno je za to predviđeno razdoblje od 60 dana.

Na novinarski upit američki izvori potvrdili su sadržaj izvješća. Axios je izvijestio da su uvjeti sporazuma uglavnom finalizirani do utorka, ali da obje strane još uvijek moraju zajamčiti odobrenje svojega političkog vodstva. No Tasnim, novinska agencija bliska iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), kasnije je izvijestila da niti je finaliziran ni potvrđen bilo kakav preliminarni sporazum, pozivajući se pritom na izvor blizak pregovaračkom timu.

Iran JD Vance

