Ruski dron pogodio turski brod u Crnom moru, Ankara uputila oštro upozorenje: 'Prijeti nekontrolirana eskalacija rata'

Turska je uputila novo upozorenje Ukrajini i Rusiji nakon što je u četvrtak navečer dronovima pogođen teretni brod u turskom vlasništvu, pri čemu je izbio požar, a članovi posade su ozlijeđeni. Ukrajina je u četvrtak priopćila da su ruski dronovi napali tri trgovačka broda pod stranim zastavama, među kojima i teretni brod u turskom vlasništvu koji plovi pod zastavom Vanuatua, dok su plovili ukrajinskim pomorskim izvoznim koridorom u Crnom moru. U priopćenju turskog Ministarstva vanjskih poslova Ankara je ponovno pozvala sve strane da se suzdrže od poteza koji bi mogli dovesti do nekontrolirane eskalacije rata, pritom ne navodeći tko je izveo napad na brod u turskom vlasništvu, prenosi The Independent.

To se dogodilo svega nekoliko sati nakon što su dronovi tijekom noći pogodili područje luke Izmail u južnoj ukrajinskoj regiji Odesa, objavile su lokalne vlasti na Telegramu. Prema navodima, jedan od dronova zapeo je u električnim vodovima, zbog čega je privremeno nestalo struje u pet sela. Izmail, smješten blizu rumunjske granice, dom je najveće ukrajinske luke na Dunavu te je često meta napada zbog svog strateškog značaja. U međuvremenu je Rumunjska u petak objavila da je dron tijekom noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu ozlijedio dvije osobe u gradu na jugoistoku zemlje. To je prvi put od početka rata da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i pritom izazvao ozljede.

Incident u Rumunjskoj, koja je također članica Europske unije, vjerojatno će dodatno povećati napetosti na istočnom krilu NATO-a, u trenutku kada saveznici Ukrajine strahuju da bi se ruski rat mogao preliti preko granica Ukrajine. Vlasti su priopćile da je dron pogodio krov desetkatne stambene zgrade u gradu Galațiju i izazvao eksploziju. Rumunjska, koja s Ukrajinom dijeli kopnenu granicu dugu 650 kilometara, dosad je zabilježila 28 slučajeva ulaska ruskih dronova u svoj zračni prostor otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke preko Dunava, priopćilo je rumunjsko Ministarstvo obrane. Rumunjsko Ministarstvo obrane objavilo je da su podignuta dva borbena zrakoplova F-16 te da je poslan vojni helikopter kako bi nadzirao napad, a pilotima je dano odobrenje da obore dronove ako pritom ne ugroze naseljena područja. Stanovnicima pograničnih županija Braila, Galați i Tulcea upućeno je upozorenje da potraže zaklon.

Dron se u rumunjskom zračnom prostoru zadržao četiri minute i letio na maloj visini tijekom 10 kilometara, zbog čega ga je radarima bilo teško otkriti, izjavio je rumunjski brigadni general Gheorghe Maxim. Na konferenciji za medije rekao je da je američki protudronski sustav Merops operativan u Rumunjskoj, ali još nije u potpunosti integriran u nacionalni sustav protuzračne obrane te bi njegova uporaba u gradu bila previše rizična. Osim žene i njezina djeteta, koji su s lakšim ozljedama prevezeni u bolnicu, još dvije osobe zbrinute su na mjestu događaja zbog napada panike, dok je 70 stanara evakuirano iz zgrade, priopćile su lokalne vlasti.