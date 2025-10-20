Trump zaustavlja financijsku pomoć dugogodišnjem američkom savezniku

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u nedjelju da Sjedinjene Države zaustavljaju financijsku pomoć Kolumbiji, dugogodišnjem američkom savezniku, optužujući njezinog predsjednika da odobrava proizvodnju droge. Trump je rekao da ljevičarski predsjednik Gustavo Petro ne čini ništa kako bi zaustavio proizvodnju kokaina unatoč "velikim isplatama i subvencijama iz SAD-a".

"OD DANAS SE OVA PLAĆANJA, ILI BILO KOJI DRUGI OBLIK PLAĆANJA ILI SUBVENCIJE, VIŠE NEĆE VRŠITI" Kolumbiji, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social, dodajući da Petro "snažno potiče masovnu proizvodnju droge". Prošli mjesec Washington je objavio da je Kolumbiji oduzeo status saveznika u borbi s drogama. Nakon desetljeća bliskog savezništva u takozvanom ratu protiv droge, Trump je u rujnu optužio Petra ne samo da nije uspio obuzdati proizvodnju kokaina, već i da je nadgledao njegov porast na "rekorde svih vremena", prema potpisanoj odluci koju je Bijela kuća poslala Kongresu.

Kolumbija je uzvratila zaustavljanjem kupnje oružja od Sjedinjenih Država, svog najvećeg vojnog partnera. Sjedinjene Države prošli su mjesec Petru poništile američku vizu nakon što je govorio na propalestinskom skupu u New Yorku na marginama Opće skupštine UN-a. Petro je također oštro kritizirao raspoređivanje američke mornarice uz obalu Venezuele i američke napade na brodove za koje Washington kaže da prevoze drogu prema Sjedinjenim Državama.

U svojoj objavi u nedjelju, Trump kao da je dao naslutiti neku vrstu američke intervencije u Kolumbiji, premda je poznat po praznim prijetnjama, piše AFP. "Petru, nisko rangiranom i vrlo nepopularnom vođi, koji k tome ružno govori o Americi, bilo bi bilo da odmah zatvori ta polja smrti, ili će ih Sjedinjene Države zatvoriti za njega, i to ne na lijep način", napisao je Trump.

Otkad je došao na vlast 2022. godine, Petro, bivši gerilac, zagovara promjenu paradigme u ratu protiv droge kakav vode Sjedinjene Države, fokusirajući se na društvene probleme koji potiču trgovinu drogom umjesto prisilnog iskorjenjivanja. Pod njegovim vodstvom, uzgoj koke, sirovine za kokain, porastao je za oko 70 posto, prema procjenama kolumbijske vlade i Ujedinjenih naroda. Petro je za te brojke na X-u okrivio „povećanu konzumaciju kokaina u svijetu, posebno u Europi.“ „Svijet mora promijeniti svoju politiku protiv droge jer ona nije uspjela“, rekao je.