SUSRET U BIJELOJ KUĆI

Procurili detalji sastanka: Trump pritisnuo Zelenskog da prihvati ruske uvjete

Foto: JEENAH MOON/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
19.10.2025.
u 22:16

To je manje nego njegov prvotni zahtjev iz 2024. godine u kojem od Kijeva traži da preda cijeli Donbas i regije Herson i Zaporižju na jugu, područje od oko 20.000 kvadratnih kilometara.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da prihvati ruske uvjete okončanja rata između Rusije i Ukrajine na sastanku u Bijeloj kući u petak, upozorivši da je predsjednik Vladimir Putin zaprijetio "uništiti" Ukrajinu ako ne pristane na dogovor, izvijestio je Financial Times u nedjelju.

Tijekom sastanka, Trump je inzistirao da Zelenskij preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji, navodno zrcaleći stav ruskog predsjednika tijekom poziva dan ranije, navode novine pozivajući se na osobe upoznate s problematikom. Ukrajina je naposljetku uspjela pridobiti Trumpa da podrži zamrzavanje trenutačnih crta bojišnice, navodi FT. Trump je nakon sastanka rekao da dvije strane trebaju zaustaviti rat duž borbenih linija, a Zelenskij je rekao da je to važna točka.

Zelenskij je u Bijelu kuću stigao u petak, zahtijevajući oružje kako bi zemlja nastavila ratovati, no susreo se s američkim predsjednikom zainteresiranijim da dogovori mir. U pozivu s Trumpom u četvrtak, Putin je ponudio neka mala područja dviju južnih regija Herson i Zaporižje, u zamjenu za puno veće dijelove Donbasa koji su sada pod ukrajinskom kontrolom, navodi FT.

To je manje nego njegov prvotni zahtjev iz 2024. godine u kojem od Kijeva traži da preda cijeli Donbas i regije Herson i Zaporižju na jugu, područje od oko 20.000 kvadratnih kilometara. Zelenskijev glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o tome je li Trump izvršio pritisak na Zelenskija da prihvati mir prema ruskim uvjetima. Trump i Putin dogovorili su u četvrtak da održe drugi samit o ratu u Ukrajini unutar naredna dva tjedna, najvjerojatnije u Budimpešti, nakon sastanka na Aljasci 15. kolovoza na kojemu nije postignut napredak.

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'
CH
chemica
22:29 19.10.2025.

Znači, prvo je Zelenski izmolio agenta krasnova da pristane na zamrzavanje crte bojišnice, a već danas agent krasnov traži da Zelenski prepusti Putinu sve što god Putin želi, jer mu je Putin poručio da će uništiti Ukrajinu? Ne razumijem. Da više nego upitno uračunljivom djedici u montipajtonovskom pohodu na Nobelovu nagradu za glupost netko konačno dodijeli psihijatra?

BL
Bloomberg
23:01 19.10.2025.

Još uvijek je zakon jačega na vlasti zato i postoje ratovi jer je sve globalna zaštita mira tek puka formalnost koju ništa ne podupire.SAD je jako nisko spao sa Trumpovom politikom, na običlnog trgovca bez dostojanstva.Lako je tako biti mirotvoracac kad tražiš slabijeg da popusti, a znamo da bi prava snaga bila da Trump nagovri ili natjera Putina da odustane, a ne Ukrajinu.

Avatar Moloh
Moloh
22:49 19.10.2025.

Gora stvar od rata sa rusijom je ruski mir.

